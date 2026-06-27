Milan dogovorio najskuplje pojačanje u povijesti kluba

U odlučnom naletu aktivnosti, Milan je konačno doveo svog čovjeka, povukavši ključan potez u posljednjih nekoliko sati kako bi potpisao Gonçala Ramosa. Dogovor je postignut i ovaj 25-godišnji portugalski reprezentativac bit će novi središnji napadač Rossonera. Odšteta je značajna, štoviše, vrlo značajna, jer s uključenim bonusima iznosi 74 milijuna eura, piše Gazzetta.

To predstavlja najveći izdatak u povijesti Milana, te drugi najveći za napadača u Serie A od 2019. godine (nakon Romelua Lukakua, kojeg je Inter doveo iz Manchester Uniteda). Igrač, koji se trenutačno nalazi na reprezentativnim dužnostima s Portugalom na Svjetskom prvenstvu, već je obavio liječnički pregled.

Rossoneri su iznimno motivirani ovim profilom, što dokazuje i sama investicija, uvjereni da su osigurali igrača u njegovim najboljim godinama te ga smjestili u idealno okruženje kako bi maksimalno iskoristio svoj potencijal.

Upravo je zato Milan prvi povukao potez za napadačem kojeg su priželjkivali i drugi europski klubovi. Njegova želja da prihvati projekt Rossonera također je odigrala ključnu ulogu. Amorim je, iako otvoren i za druga imena, stavio Ramosa na vrh svoje liste želja, unutar užeg izbora usklađenog s profilom koji je potreban za njegov sustav igre.