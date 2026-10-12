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REPREZENTATIVAC ENGLESKE

Milan razmišlja o životu nakon Modrića. Evo tko je kandidat

Piše Luka Tunjić,
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Milan razmišlja o životu nakon Modrića. Evo tko je kandidat
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Foto: Claudia Greco
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Riječ je o novopečenom engleskom reprezentativcu kojem je Tuchel dao priliku za debitantski nastup u rujnu. Zaigrao je i u potopu 'vatrenih' na Rujevici, a povezuje ga se s Milanom

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Milan razmišlja o budućnosti veznog reda, a među kandidatima za nasljednika Luke Modrića (41) našao se Alex Scott (23). Prema pisanju talijanskog Tuttomercatoweba, veznjak Bournemoutha na meti je talijanskog velikana za sljedeće ljeto. No potencijalni posao mogao bi biti sve samo ne jednostavan. 

Engleskog reprezentativca trenutačno se procjenjuje na oko 50 milijuna eura, a Talijani navode da bi njegova cijena do kraja sezone mogla dodatno porasti. Milan bi zato morao duboko posegnuti u blagajnu želi li ga dovesti na San Siro.

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Foto: Paul Childs

Problem nije samo odšteta. Scotta prate i Arsenal i Chelsea, pa bi Milan za njegov potpis mogao ući u utrku s financijski moćnim engleskim klubovima. Interes više velikana Bournemouthu daje dodatni prostor za podizanje cijene.

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Scott je već ovog ljeta bio na meti Chelseaja, ali Bournemouth nije želio prodati svojeg veznjaka. Prema pisanju engleskih medija, odbio je više ponuda londonskog kluba, među kojima i onu od oko 60 milijuna funti. To je jasan pokazatelj da bi Milan za eventualni transfer mogao morati platiti znatno više od procijenjenih 50 milijuna eura. 

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