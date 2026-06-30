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STIŽE RAMOS

Milan završio najskuplji transfer u svojoj povijesti

Piše HINA,
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Milan završio najskuplji transfer u svojoj povijesti
Foto: TROY TAORMINA
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Klub nije objavio financijske detalje transfera, ali talijanski mediji navode da će PSG dobiti više od 70 milijuna eura za prijelaz

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Portugalski napadač Goncalo Ramos prešao je iz Paris Saint-Germaina u AC Milan, a potpisao je petogodišnji ugovor, objavio je klub iz Serie A u utorak.

Klub nije objavio financijske detalje transfera, ali talijanski mediji navode da će PSG dobiti više od 70 milijuna eura za prijelaz, čime je 25-godišnji portugalski reprezentativac postao najskuplji igrač u aktualnom sastavu.

Ramos je prvo veliko pojačanje pod novim trenerom Rubenom Amorimom, a njegovim dovođenjem Milan pokazuje jasnu želju za obnovom momčadi koja se nije uspjela plasirati u Ligu prvaka.

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Ramos je prošao kroz mlađe kategorije u Olhanenseu i Benfici prije nego što je debitirao u seniorskoj postavi za Benficu 2020. Za lisabonski klub odigrao je više od 100 utakmica, postigavši ​​41 gol i sudjelovao u osvajanju domaćeg prvenstva 2022./2023.

Ramos je u PSG došao 2023. i odigrao 131 utakmicu za parišku momčad u svim natjecanjima. Postigao je 45 pogodaka i sudjelovao u osvajanju 12 trofeja, uključujući dva uzastopna naslova pobjednika Lige prvaka, a u ovogodišnjem finalu protiv Arsenala bio je jedan od četvorice uspješnih izvođača jedanaesteraca u raspucavanju za trofej.

Na ovom je Svjetskom prvenstvu zaigrao samo u završnici prvog dvoboja grupne faze, u kojem je Portugal iznenađujuće odigrao samo 1-1 protiv reprezentacije DR Konga.

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