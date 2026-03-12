Obavijesti

Sport

Komentari 1
ITF u Poreču

Mili Poljičak izborio četvrtfinale Istarske rivijere, Kajin ispao

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Mili Poljičak izborio četvrtfinale Istarske rivijere, Kajin ispao
Osijek: Trening hrvatske Davis cup reprezentacije | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Poljičak će biti jedini hrvatski predstavnik u četvrtfinalu, jer je u osmini finala poražen Puljanin Karlo Kajin, a bolji od njega sa 6-3, 6-3 bio je 4. nositelj, Talijan Tommaso Compagnucci

Hrvatski teniski reprezentativac Mili Poljičak igrat će u četvrtfinalu M15 ITF World Tennis Tour natjecanja u Poreču, prvog od tri turnira 54. izdanja Istarske rivijere, nakon što je u četvrtak u osmini finala bio bolji od sunarodnjaka Josipa Šimundže sa 7-6 (9), 6-2.

U dvoboju dvojice Splićana 21-godišnji Poljičak je u prvom setu vodio 5-1, ali se Šimundža vratio osvojivši četiri gema u nizu. Ipak, bivši juniorski pobjednik Wimbledona je u 'tie-breaku' iskoristio petu set-loptu i došao do prednosti. U drugom setu je Poljičak od rezultata 2-2 nanizao četiri gema i tako došao do pobjede nakon točno dva sata borbe. 

POBJEDA NAŠIH Ivanišević i Poljičak su nastavili dominaciju u parovima u Poreču
Ivanišević i Poljičak su nastavili dominaciju u parovima u Poreču

Poljičak će biti jedini hrvatski predstavnik u četvrtfinalu, jer je u osmini finala poražen Puljanin Karlo Kajin, a bolji od njega sa 6-3, 6-3 bio je 4. nositelj, Talijan Tommaso Compagnucci. Kajin je u prvom setu odmah upao u zaostatak od 0-3, ali se uspio vratiti do 3-4, samo da bi opet izgubio servis. U drugom setu je od rezultata 3-3 talijanski tenisač nanizao tri gema za pobjedu. 

Kajin ipak ostaje u Poreču, jer je s Denijem Žmakom stigao do polufinala turnira parova. Oni su u četvrtfinalu svladali bosansko-hercegovačkog tenisača Dražena Petrovića i hrvatskog 20-godišnjaka Frana Rakonića sa 6-1, 6-3. U finalu turnira parova će zasigurno biti barem jedan hrvatski predstavnik, jer će Kajin i Žmak u polufinalu igrati protiv Josipa Šimundže i Nijemca Marca Majdanžića koji su bez borbe prošli do ove faze natjecanja.

Nažalost, Emanuel Ivanišević i Mili Poljičak neće obraniti naslov u turniru parova. U četvrtfinalu su ih zaustavili prvi nositelji, bosansko-hercegovački predstavnik Andrej Nedić i srpski tenisač Stefan Popović, koji su slavili sa 6-4, 7-5.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VIDEO Liga prvaka: Real 'razbio' City, Valverde briljirao! PSG u sjajnoj utakmici srušio Chelsea
OSMINA FINALA LP

VIDEO Liga prvaka: Real 'razbio' City, Valverde briljirao! PSG u sjajnoj utakmici srušio Chelsea

Real Madrid je s 3-0 pobijedio Manchester City. Valverde je zabio prekrasan hat-trick u prvom dijelu i tako je ostalo. Vinicius je promašio penal. PSG je pobijedio Chelsea 5-2, a Bodo je rasturio Sporting 3-0
Ikona Strasbourga sanja poziv Dalića, prvi je asistent Ligue 1! 'Djed Hrvat učio me nogometu'
HNS O NJEMU ŠUTI

Ikona Strasbourga sanja poziv Dalića, prvi je asistent Ligue 1! 'Djed Hrvat učio me nogometu'

Adrien Thomasson, kapetan Lensa, dominira asistencijama u francuskoj ligi i nema ništa protiv igranja za "vatrene"! Njegovi hrvatski korijeni i djedova ljubav prema nogometu oblikovali su ga u zvijezdu
FOTO Ivana Knoll nastupa na utakmici 'vatrenih' u Americi!
SPREMA SE SPEKTAKL

FOTO Ivana Knoll nastupa na utakmici 'vatrenih' u Americi!

Ivana Knoll, najpoznatija hrvatska navijačica, na svojem je profilu objavila da će upravo ona biti zadužena za glazbeni program u poluvremenu prijateljske utakmice između Hrvatske i Kolumbije 27. ožujka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026