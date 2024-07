Mili Poljičak razočaran poslije poraza, obrušio se na Talijana: Isprika mi ništa ne znači...

Tri dana nakon što je proslavio 19. rođendan, Osječanin Matej Dodig ima razloga za još jedno slavlje - iskoristio je pozivnicu za Plava Laguna Croatia Open i u Umagu došao do prve pobjede na ATP Touru svladavši u prvom kolu francuskog kvalifikanta Enza Couacauda sa 3-6, 6-3, 6-2.

Nažalost, Splićanin Mili Poljičak ostao je milimetar do pobjede protiv 54. tenisača svijeta Talijana Lorenza Sonega koji ga je svladao sa 6-2, 6-7 (1), 7-6 (9), a hrvatski tenisač je u odlučujućem 'tie-breaku' imao dvije meč-lopte (6-5, 8-7).

Matej i Mili igrali su paralelno svoje mečeve. Osječanin je svoj meč protiv 205. na ATP ljestvici, Enza Couacauda igrao na Studenac Areni, a 20-godišnji Splićanin je uveseljavao svoje navijače na središnjem stadionu umaškog teniskog kompleksa u Stella Marisu. Obojica predstavnika nove generacije hrvatskih tenisača izgubili su prvi set i obojica su proigrali u nastavku. I u oba meča je bilo događaja na koje nisu mogli utjecati. Mateju je, tako je ispalo, nesvakidašnja situacija pomogla, Miliju se nije posrećilo.

Komplikacije na Dodigovom meču

Nakon što je Couacaud osvojio prvi set sa 6-3, a Dodig mu uzvratio istom mjerom, početkom drugog seta iz jednog je reflektora počeo izlaziti bijeli dim. Zbog sigurnosti gledatelja i igrača, organizatori su odlučili preseliti tenisače na teren 1. U trenutku preseljenja francuski tenisač je vodio 2-1, a Dodig je bio na servisu. Od trenutka kad došli na teren 1, Francuz više nije uspio osvojiti nijedan gem i Dodig je sa 3-6, 6-3, 6-2 došao do prve pobjede na ATP Touru, koja će mu donijeti 25 bodova i mogućnost da se bori za novih 25 protiv 4. nositelja, Argentinca Francisca Cerundola.

- Osjećaj je odličan, ne mogu ga opisati. Ne mogu vjerovati kako je dobra atmosfera. Ovo mi je jedan od težih i dražih mečeva u karijeri. Suparnik je prošao, ako se ne varam, kvalifikacije na svim Grand Slam turnirima, uzeo set Đokoviću na Australian Openu, a zanimljivo je da mu je trener Hrvat (Lovre Rončević). Jako sam zadovoljan što sam prošao dalje - rekao je Dodig nakon velike pobjede.

- Uvijek ulazim na teren s mišlju da ću pobijediti, dati sve za pobjedu. Na početku se nisam baš snašao sa svjetlima. Ne sjećam se da sam ikad igrao ovako kasno. Publika me digla. Došlo je dosta mojih Osječana. Zahvalan sam svima. Da nije bilo navijača, ne znam bih li pobijedio - dodao je.

Poljičak u drami izgubio

Navijači su nosili i Milija Poljička u njegovom velikom povratku na stadion "Goran Ivanišević", gdje je prije dvije godine, kao aktulani juniorski pobjednik Wimbledona protiv Talijana Marca Cecchinata igrao gotovo ravnopravan meč u kojem je presudilo veće iskustvo bivšeg umaškog pobjednika. U meč s Lorenzom Sonegom 20-godišnji Splićanin je ušao osam dana nakon što je na terenima u Stella Marisu došao do svog trećeg trofeja na ITF World Touru. Želio je nastaviti taj niz, vjerovao je da može do pobjede.

U prvom setu nije bio na razini 29-godišnjeg Talijana koji je prije godinu dana na Croatia Openu dogurao do polufinala. No, nakon što je oslobodio ruku, počeo koristiti svoju maštovitost, izvukao iz svog raskošnog arsenala sjajne poteze, ravnopravno je igrao protiv 54. tenisača svijeta koji je prije tri godine bio i na 21. mjestu.

Trebao je Poljičak osvojiti drugi set prije 'tie-breaka', jer je za to imao priliku, ali je propustio dvije set lopte kod 5-3 i još jednu kod 6-5. No, odigrao je savršen odlučujući gem, prepustio Sonegu jedan poen i odveo meč u treći set.

Talijan je zadržao visoku razinu, pogađao prve servise i nije dopuštao razigranom Splićaninu da se još više razmaše. Poljičak je odgovarao na isti način, pratio Sonega, iako je njegov postotak prvog servisa bio tek oko 50%. I unatoč tome, Poljičak je djelovao spreman za prvu ATP pobjedu.

Foto: croatiaopen.hr

U 'tie-breaku' se dogodio trenutak koji će donekle ostaviti 'mrlju' na pobjedu do koje je na kraju došao iskusniji Talijan, jer je kod vodstva 4-2 zatražio pomoć fizioterapeuta, zbog bolova u kvadricepsu. Šepao je između poena, ali kad je jednom lopta bila u igri, ti problemi nisu bili toliko vidljivi. Imao je Sonego prednost od 5-2 i dva servisa, ali je Poljičak uspio nanizati četiri poena zaredom i doći do meč-lopte. Sonego je pogodio još jedan odličan prvi servis, a onda i on došao do meč-lopte.

No, odgovorio je Poljičak sa dva odlična servisa, možda i najbolja u meču, te ponovno on došao na poen do pobjede. Imao je priliku na drugi servis, nije loše reternirao, ali je Sonego, pomalo i okvirom, pogodio tako da je lopta jedva držala crtu. Milimetri su presuđivali.

Sonego je osvojio i sljedeći poen te došao do druge meč-lopte. Poljičak je uspio i to spasiti. No, kad je izgubio poen za 10-9, povratka više nije bilo, iako je Talijan tada primjetno štedio nogu u kojoj je osjećao grčeve. Poljičkova lopta je u izmjeni završila u mreži, a stadionom su se prolomili zvižduci.

Isprika mi ništa ne znači

Sonego se u izjavi odmah po završetku meča ispričao Splićaninu, ali Poljičku nije 'sjelo' ponašanje njegovog suparnika.

- Njegova isprika mi ništa ne znači. Ja sam izgubio meč. Ubio je ritam meča, moj momentum. To je bio jedini način da on danas dobije meč. I ja sam osjećao bolove, ali nisam zvao fizioterapeuta. To je njegova stvar. Ja ne gledam nikoga, gledam sebe, tako ću i dalje. Njemu želim svu sreću - rekao je Mili na čijem je licu bila primjetna tuga.

Ne samo zbog poraza i načina na koji ga je doživio, već i zbog ljudi koji su ga ostali bodriti do kasnih noćnih sati. Vratio im je svojim potezima, dizao ih na noge, ali je na kraju ostao bez pobjede koju je, s time se i Sonego složio, zaslužio barem jedanako kao Talijan koji će u srijedu igrati u drugom kolu protiv Francuza Alexandrea Mullera.

- Mogu biti ponosan i jesam ponosan. On je stvarno igrao dobar meč. Ne znam jesam li ikad igrao s nekim tko mi nije dao nikakvu šansu na servisu, iako sam ja dobro reternirao, kao što je to on učinio u trećem setu. Nedostajalo je malo sreće. Nadam se da će se sljedeći put ukazati na mojoj strani.

Dvije godine stariji, iskusniji za još jedan meč na ATP Touru, Mili Poljičak je spreman nastaviti put koji je zacrtao.

- Ne treba na ovo gledati kao na nešto loše. Treba naučiti iz svojih grešaka. To je poanta. Nadam se da ću biti pametan i naučiti iz ovoga, da ću u budućnosti i ja biti 50. igrač na svijetu i igrati svaki tjedan na ovoj razini - zaključio je Poljičak.

U utorak će meč prvog kola odigrati i posljednji hrvatski predstavnik, 23-godišnji Duje Ajduković, čiji je suparnik 33. tenisač svijeta, talijanski predstavnik Luciano Darderi. Dvoboj je na rasporedu od 21 sat na središnjem umaškom stadionu.