Miljenić na otvaranju desetinku kratak do finala Svjetskog kupa

Hrvatski plivač Nikola Miljenić (27) otvorio je novu sezonu nastupom na prvoj stanici Svjetskog kupa, održanoj u američkoj saveznoj državi Indiani. U debitantskom nastupu u ovoj sezoni Miljenić je ostvario nekoliko zapaženih rezultata, a ujedno i vrijedne provjere forme na početku natjecateljskog ciklusa.

Na 50 metara slobodno zauzeo je 12. mjesto, na 50 metara leđno 14. mjesto, dok je u disciplini 50 metara leptir završio deseti, samo desetinku udaljen od ulaska u finale. U utrci na 100 metara slobodno plasirao se na 19. mjesto, dok je u disciplini 100 metara mješovito bio diskvalificiran zbog tehničke pogreške. Iako je serija natjecanja tek započela, hrvatski reprezentativac zadovoljan je načinom na koji je otvorio sezonu.

- Završila je prva etapa Svjetskog kupa u Indiani i mogu reći da sam dosta zadovoljan svojim nastupom. Budući da je prvo natjecanje u sezoni, odlučili smo nastupiti u više disciplina kako bismo što bolje provjerili formu. Konkurencija je bila iznimno jaka, ali zadovoljan sam jer sam već sada uz bok s najboljima. Možda je malo nedostajalo do finala, doslovno desetinka, no i to je velika motivacija za ono što slijedi - rekao je Miljenić nakon natjecanja.

Miljenićev nastup u Indiani poslužio je kao važan test uoči nastavka Svjetskog kupa, koji se već idućeg tjedna seli u Westmont (Illinois), dok će završna postaja biti kanadski Toronto krajem listopada. Hrvatskog plivača tako očekuju još dvije prilike za dokazivanje u snažnoj svjetskoj konkurenciji i daljnje brušenje forme pred Europsko prvenstvo krajem godine.