Milojko Pantić: Izgubit ćete od Engleza, ali bronca će biti vaša

Legendarni srpski komentator Milojko Pantić za N1 podijelio je svoje dojmove o Svjetskom prvenstvu u Rusiji i plasmanu Hrvatske u polufinale.

Pantić u toj utakmici prednost daje Englezima, smatra da su motivi i emocije na njihovoj strani:

- Sjetit ćete se da sam prije početka SP prognozirao da će Hrvatska u polufinalu igrati s Engleskom. To je bila procjena na osnovu kvalitete svih reprezentacija. Čini mi se da Engleska ima veće izglede za finale. Prvi razlog je da je Hrvatska iscrpljena i ispražnjena mentalno i fizički. Taj vulkan emocija koji je zahvatio sve, od igrača do navijača, ima svoje posljedice.

Dao je i svoje mišljenje o tome tko će doći do kraja i odnijeti naslov na Mundijalu:

- Mislim da će Engleska pobjediti Hrvatsku, a Belgija Francusku i da će u finalu igrati Engleska i Belgija i da će Englezi osvojiti titulu prvaka. Prvu pravu, a ne onu iz 1966. godine. Za treće mjesto će igrati Francuska i Hrvatska, i imam osjećaj da će se u toj utakmici Hrvatska revanširati za onu krađu u polufinalu iz 1998. godine, kada je Hrvatska nadigrala Francusku, ali uz pomoć sudaca nije pobjedila i nije ušla u finale.

Naši istočni susjedi, očito, ne dijele entuzijazam za potporom Vatrenih, kao primjerice njihov najbolji tenisač:

- Srpska radikalna stranka, koju vodi pravomoćno osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj, je poslala poziv građanima da izađu na ulice i slave pobjedu Rusije protiv Hrvatske. Vama ništa ne znači hoće li Srbi više navijati za Engleze ili za Hrvate. No znam da je zastupnik Srpske napredne stranke danas izjavio da samo idioti mogu navijati za Hrvatsku. On je tom izjavu rekao sve o sebi, a ne o Đokoviću ili Pantiću. Da se sportska ikona Novak Đoković proglašava idiotom, to mi ne ide u glavu, zaključio je Milojko Pantić.

POGLEDAJ NAVIJAČKI HIT: MOJA CROATIA

Sada napokon i ti možeš nositi majice iz najslušanijeg navijačkog spota "Moja Croatia". Od danas ih možeš kupiti na stranici ŽUTI KLIK.

Zgrabi svoju majicu što prije jer zalihe su ograničene!

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.