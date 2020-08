Miočić-Cormier 146-139! Kako su glasali? Evo i sudačkih kartica...

Službeni spiker Bruce Buffer u oktogonu je rekao ono što je cijeli svijet vidio: Stipe je Cormiera dobio jednoglasno. Sva su mu tri suca dodijelila trijumf, a ukupno bodovno pobijedio je: 146-139

<p>Sve je jasno. Hrvatski vatrogasac iz Clevelanda (Ohio), <b>Stipe Miočić</b>, najjači je čovjek svih vremena. <strong>Daniel Cormier</strong> je napravio kiks kad ga je pobijedio u njihovoj prvoj borbi.</p><p>Stipe je trijumfirao u naredne dvije, a u nedjelju ujutro zaključio trilogiju, poslao Cormiera u penziju i sebe na tron najboljeg ikad. Sva su tri suca nakon pet rundi pobjedu dodijelili Miočiću.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Koliko znate o - najboljem svih vremena?</strong></p><p><strong>Bruce Buffer</strong> je u oktogonu objavio ono što je cijeli svijet vidio. A kako je to izgledalo bodovno od suca do suca? Ukupni score je: 146-139 za Miočića. Evo kako su to vidjeli <strong>Derek Cleary</strong>, <strong>Sal D'Amato</strong> i <strong>Junichiro Kamijo</strong>:</p><p>Cleary je u prvoj rundi vidio dominaciju Cormiera (?), D'Amato je Stipinom protivniku dodijelio četvrtu rundu, a Kamijo Cormieru taj jedan bod prednosti dao i u prvoj i u četvrtoj rundi. Sve ostalo išlo je, uvjerljivo, na stranu Miočića.</p><p>Na kraju: 49-46, 49-46, 48-47 i ukupno 146-139 za najvećeg UFC šampiona kojeg je svijet ikad vidio! Četvrti put zaredom Stipe je obranio naslov UFC prvaka teške kategorije.</p><p>Ovo su majstori koju su krenuli na Stipu pa... Požalili. Kakva serija recki na pojasu!</p>