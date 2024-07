Miočić spreman za meč protiv Jonesa: Ne volim da mi govore što da radim, prestanite kukati!

Američki borac hrvatskog podrijetla Stipe Miočić trebao bi se boriti protiv Jona Jonesa u studenom i to nakon tri godine bez borbe najuspješnijeg UFC prvaka. Fanove UFC-a intrigira zadržavanje pojasa teške kategorije od strane Miočića, a privremeni prvak Tom Aspinall čeka razvoj situacije. Iako mnogi smatraju da Miočić namjerno odgađa borbu i zadržava pojas, borac je u razgovoru za CBS Sport otklonio takve insinuacije.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 00:56 Nova Miočićeva tetovaža | Video: Stipe Miocic/ Instagram



- Razumijem kako se Aspinall osjeća, i ja bih tako na njegovom mjestu. UFC može raditi što želi. Tako je kako je. Samo s jednim čovjekom želim u borbu, a to je Jon Jones. Ali istovremeno, UFC može birati koga želi. Ljudi to ne znaju, ali bilo je nekoliko prilika kad sam bio spreman boriti se s Aspinallom, a oni su mu dali drugog protivnika. Što da radim? Ne zadržavam kategoriju kao što svi kažu. Nije me briga. Radite što hoćete i prestanite kukati. Ne kažem da on kuka. Samo govorim o fanovima i sličnima - objasnio je Miočić.

Zagreb: UFC borac Stipe Mio?i? | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Miočić čeka da se Jones potpuno oporavi od ozljede koja je dovela do otkazivanja njihovog meča na UFC-u 295, a Aspinall će krenuti dalje s obranom privremene titule u uzvratnom meču protiv Curtisa Blaydesa u sunaslovnoj borbi UFC-a 304 krajem ovog mjeseca u Manchesteru. Tko pobijedi u tom meču, mogao bi se suočiti s pobjednikom borbe Miočića i Jonesa.

MMA: UFC 295 - Pavlovich vs Aspinall | Foto: Wendell Cruz/REUTERS

- Svi misle da će me razbiti - započeo je o Jonesu.



- Ne volim kad mi to govore. Volim ušutkati ljude. On je pobjediv. Znam da jest. Svatko je pobjediv i ja ću biti prvi koji će to učiniti. Mislim da imam stil koji se ne uklapa dobro s njegovim. Naravno, moglo bi biti i obrnuto. On radi mnogo dobrih stvari. Dobar je s distancom, udarcima nogom i na podu. Ja sam dobar u pretvaranju borbe u pravu tučnjavu. Tehničar sam, ali mogu i zaratiti i učiniti da se osjeća vrlo neugodno, kao i on. Mislim da ovisi o tome tko će raditi ono što voli. Nažalost, ne volim da mi se govori što da radim, pa ću raditi što ja želim.

Zagreb: Sparing trening Mirka Filipovi?a Cro Copa sa Stipom Mio?i?em | Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Borba između Miočića i Jonesa trebala bi se održati 9. studenog u Madison Square Gardenu u New Yorku.