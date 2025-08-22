Mir, mir, nitko nije kriv. Isak se vratio treninzima u Newcastleu, trener poručio: 'Ostaje nada...'

U zraku iznad trening kampa Newcastle Uniteda osjeća se napetost koja se može rezati nožem. Glavna zvijezda kluba, švedski napadač Alexander Isak, vratio se obvezama, ali njegova prisutnost samo produbljuje krizu koja potresa klub. Nakon što je javno optužio upravu za "slomljena obećanja" i pokušao isforsirati transfer u Liverpool, Isak sada trenira odvojeno od suigrača. Dok navijači bijesne, a uprava ostaje čvrsta, menadžer Eddie Howe pokušava ugasiti požar i nudi neočekivanu slamku spasa -pomirenje.

'Kad se povjerenje izgubi, odnos se ne može nastaviti'

Saga koja je tinjala cijelo ljeto eksplodirala je kada je Isak, umjesto pojavljivanja na dodjeli PFA nagrada gdje je uvršten u momčad sezone, na svom Instagram profilu objavio poruku koja je odjeknula engleskim nogometom.

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

"Dugo sam šutio dok su drugi govorili. Ta tišina je omogućila ljudima da guraju svoju verziju događaja," napisao je 25-godišnji napadač.

"Stvarnost je da su obećanja dana i klub je dugo znao moju poziciju. Sada se ponašati kao da se ti problemi tek pojavljuju je obmanjujuće. Kada se obećanja prekrše i povjerenje izgubi, odnos se ne može nastaviti. To je gdje se stvari nalaze za mene trenutno i zašto je promjena u najboljem interesu svih."

Izvori bliski klubu navode da se "slomljeno obećanje" odnosi na dogovor o novom, poboljšanom ugovoru koji mu je navodno obećala bivša suvlasnica Amanda Staveley, ali koji je dolaskom novog sportskog direktora stavljen na čekanje. Isakova frustracija kulminirala je javnim istupom kojim je pokušao ubrzati svoj odlazak na Anfield.

Hladan tuš iz kluba i poruka menadžera

Odgovor Newcastlea bio je brz, hladan i odlučan. U službenom priopćenju klub je demantirao postojanje bilo kakvog obećanja o prodaji i naglasio da Isak ostaje dio njihove "obitelji" te da će biti dobrodošao natrag "kada bude spreman ponovno se pridružiti suigračima". Poruka je bila jasna: ucjene neće proći.

U središtu oluje našao se menadžer Eddie Howe, koji je Isakov potez opisao kao "tužan trenutak", izrazivši žaljenje što se interna pitanja rješavaju javno. Ipak, umjesto da zalupi vrata, Howe je ponudio put prema pomirenju.

- Moj je posao da ga podržavam i brinem se za njega. Odnos između naših navijača i Isaka još uvijek može biti dobar. Navijači će uvijek reagirati na način na koji igrač igra - izjavio je Howe, potvrdivši da Šveđanin neće konkurirati za nadolazeći derbi upravo protiv Liverpoola.

- Nadam se da ću ponovno moći raditi s njim i vratiti ga u najbolju formu.

Odbijeni milijuni i potraga za zamjenom

Cijela drama ima i konkretnu financijsku pozadinu. Newcastle je početkom kolovoza odbio službenu ponudu Liverpoola vrijednu oko 130 milijuna eura, postavivši cijenu na vrtoglavih 177 milijuna eura. Dva su ključna uvjeta za prodaju: astronomska odšteta i pronalazak adekvatne zamjene.

Foto: Owen Humphreys/PRESS ASSOCIATION

Međutim, Newcastle se na tržištu pokazao neuspješnim. Mete poput Huga Ekitikea i Benjamina Šeška završile su u Liverpoolu, odnosno Manchester Unitedu. Klub trenutno pokušava dovesti Yoanea Wissu iz Brentforda, no on se smatra zamjenom za otišlog Calluma Wilsona, a ne za igrača Isakovog kalibra. U međuvremenu, engleski mediji izvještavaju da Liverpool sprema novu, poboljšanu ponudu od oko 153 milijuna eura, što bi bio novi britanski transfer rekord.

Dok prijelazni rok ulazi u završnicu, situacija ostaje krajnje neizvjesna. Alexander Isak je fizički prisutan, ali duhom miljama daleko od St. James' Parka. Hoće li Howeova diplomacija uroditi plodom ili će Liverpoolova financijska moć slomiti otpor Newcastlea, pitanje je koje će odrediti sudbinu ne samo švedskog napadača, već i cijele sezone "Svraka".