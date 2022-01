Mirko Alilović (36) vratio se u hrvatsku rukometnu reprezentaciju i branio u drugom poluvremenu bolnog poraza od Crne Gore u prvoj utakmici drugog kruga Eura u Budimpešti (32-26).

- Vidite, okolnosti su takve da nisam uopće zamišljao povratak. Ovo je bilo "spasi što se spasiti da". Puno je igrača došlo praktički sinoć na utakmicu. Okolnosti su takve, što je, tu je. Moramo dići glave i pronaći razloge poraza - kazao je Mirko za RTL.

Koji su razlozi raspada sustava u Hrvatskoj?

- Crnogorci su se suočili s koronom malo prije prvenstva pa su kompletni ili barem 90 posto kompletni. Hrvatska je promijenila već 12-15 igrača tijekom Eura. Oni su odradili veći dio priprema zajedno, mi mijenjamo i improviziramo. Naravno, to nije opravdanje. Ušli smo mlako, a oni su vidjeli da mogu, ponijela ih je atmosfera, sve im je prolazilo. Rezultat je takav kakav jest.

Zašto se uvukao strah kojega nije bilo u prvoj grupi?

- Veća odgovornost, ipak je to drugi krug. U Szegedu pred punom dvoranom i našim navijačima je bilo drugačije nego pred praznom dvoranom, upozorili smo na to sve mlađe igrače. Nije lako igračima živjeti s tim hoće li igrati ili neće. Treba naći razlog, nismo podcijenili Crnu Goru, znali smo da su opasni. Oni imaju odlične igrače, treba im čestitati na pobjedi.

Sve je ulazilo "đetićima", a čudesan je na golu bio Nebojša Simić s 14 obrana. Mirko je imao tri obrane od 12 šuteva, Pešić sedam od 30.

- Upozoravali smo na igru s pivotom, Branko Vuković odlično to radi s Grbovićem. Kad prođu prve dvije, tri akcije, idemo zatvarati pivota i otvaramo im vanjski šut. Jedan od bitnijih trenutaka bila su dva napada za povratak na tri razlike, napravili smo greške i otišli su na šest. Oni su se razmahali u drugom poluvremenu i bili bolji - rekao je Alilović.

Poraz malo lakše pada kad se zna kakve je probleme Horvat imao sa slaganjem sastava i pozitivnim nalazima koji dolaze svaki dan. David Mandić vratio se nakon vjerojatne zabune s testovima pa se cijeli dan natezao s EHF-om hoće li smjeti nastupiti.

- Mi pričamo o neregularnom prvenstvu, uvjetima i svemu. Ja sam tu jer je bila bezizlazna situacija. Dečke ne treba razapeti zbog ovog poraza. Sigurno su htjeli najbolje, ali grč opet... Protiv Francuske smo izgledali ovako slično, kao pritisak neki, a u drugim utakmicama puno lepršavije, svježije i odlučnije. Ali Crna Gora nije uopće naivna ekipa, nanjušili su ga, vidjeli da ne možemo i tu je bio kraj.

Ušao je Mirko u drugom poluvremenu, obranio nekoliko lopti, spustili smo se na četiri gola. Činilo se da bi moglo doći do preokreta...

- Bili smo blizu preokreta, ali promašili smo nekoliko zicera i tu je bio ključ. Utakmica se ne gubi ni dobija u prve tri ni prvih 15 minuta, treba raditi cijelu utakmicu da se dobije na Euru - kazao je Alilović.

Kako se osjeća nakon svega?

- Osjećam se iznenađeno. Rekao sam da se nemam ambicije vraćati, ali bi bilo glupo da ostavim Pešu samoga da brani. Došao sam, dao sam sve od sebe, lijepo mi je opet biti tu i nositi naš dres, lijepo je čuti našu himnu.

Nastavio je o problemima s koronom.

- Zanimalo me bi li Mađari imali ijednog pozitivnog tijekom turnira, uza sav moj respekt. Zanimljivo da nitko osim Nijemaca iz one grupe nema problema s koronom. Sve je pitanje kad se uvuče, tu je kraj. Nama se uvuklo u Osijeku i samo se prenosilo. Očito je nemoguće to zaustaviti.

Kako je vidio situaciju s Mandićem?

- Idemo na utakmicu, ne znamo hoće li se igrač priključiti ili ne. Svi smo znali kakva će biti situacija. Ovo je bilo neizbježno, hladnoća je, ljudi su unutra, hotel - dvorana - restoran. To je takva pošast da je nemoguće izbjeći. Možda bi bilo bolje da su odgodili ovo za četvrti ili šesti mjesec, ali mora se igrati. Najviše pate igrači koji bi trebali biti tu, ali nisu zbog ovoga. Došli su tu zdravi, a sad su doma. Ja sam imao drugačije odrastanje kao sportaš i reprezentativac. Ovo je velika patnja, prvo Egipat pa ovo sada. Loše je za naš sport.

Svjetsko prvenstvo u Egiptu, kvalifikacije za Olimpijske igre pa, po svemu sudeći, i Euro, tri uzastopna natjecanja u kojima Hrvatska nije izgledala dobro.

- Da je sve u redu, da je sve normalno kao prije korone, onda bismo mogli razgovarati o nekoj krizi, nekim posljedicama, krivcima. Ali što da mi radimo? Znači, sad sam tu, možda ću ujutro biti zatvoren u sobi. Ili netko zabije sedam, osam komada, sutra ga se šalje doma. Ovo je totalno ludilo, ludo prvenstvo, lude odluke - zaključio je Mirko Alilović.