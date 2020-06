'Mirna, vi ste zgodni, simpatični i lukavi, ali ja vam ne smijem komentirati igru Hajduka...'

<p>Uoči utakmice se činilo da će to biti kamilica za Hajduk. Belupo je došao u Split s oslabljenim sastavom i navijači su već unaprijed upisali sva tri boda. Ali poznavajući Stipićev njemački mentalitet, znalo se da se Belupo neće samo tako predati.</p><p>Bili su konkurentni do drugog gola Hajduka i imali nekoliko prilika za drugi gol, a posebno će žaliti za promašenim penalom koji im je mogao donijeti veliki bod. </p><p><strong>Hajduk</strong> je poveo golom iz penala već u 10. minuti preko Mije Caktaša, ali onda je Belupo pritisnuo i zabio već u 24. minuti za izjednačenje golom Vinka Međimorca.</p><p>Eduok je u drugom djelu povisio na 2-1, ali Belupova mladost nije se predavala i krajem utakmice mogli su doći do velikog boda. Lima je pucao penal, ali promašio je cijeli gol.</p><p>- Kad odigrate ovakvu utakmicu i kad je ovakav rezultat, osjećate se nelagodno. Igra je bila dobra, timska, ali rezultat nije zadovoljavajući. Nezadovoljni smo, ali ima stvari koje ćemo iskoristiti za napredak tima. Ako želite mlade igrače ubaciti u ekipu, ne možete samo destruktivno igrati. Svu njihovu kreaciju ubijate. Ja sam prije utakmice svojim igračima objašnjavao što je emocija. Imali smo power point prezentaciju u kojoj smo maknuli poljudske tribine kako bi se igrači fokusirali samo na travnjak. Rekao sam im da ne gube energiju, da se koncentriraju na svoj zadatak. To smo prenijeli na ekipu, ali rezultat nas ne zadovoljava - rekao je trener Slaven Belupa Tomislav Stipić u Hajduk Digital Liveu.</p><p>Voditeljica Mirta Šurjak pitala ga je da opiše igru Hajduka. Stipić je to odbio, ali zato je džentlmenski odgovorio, no uz jednu pogrešku. Mirtu je nazvao Mirna.</p><p>- Mirta vi ste simpatični, zgodni i lukavi. Ali ne smijem komentirati igru suparničkog kluba - kazao je Stipić.</p><p>Njegova momčad bila je jako blizu remija, a Lima je promašio penal u 90. minuti za bod. Naravno, trener Belupa je nezadovoljan rezultatom.</p><p>- Idealan rezultat je razlog razvoja mladih igrača. Što reći, mislim da je utakmica bila jako kompleksna. Mi smo gledali da Hajduk ima fantastičnu kontru, da brzo osvajaju prostor. Mi možemo kroz međuprostor nešto napraviti i to smo i uspjeli - rekao je Stipić.</p><p>Belupo ne može na tablici ni gore ni dolje. Bježe Istri osam bodova, ali Stipić smatra da ih Puljani i dalje mogu stići te da je to za njih utakmica godine.</p><p>- Imamo za četiri dana novu utakmicu. Čestitam Hajduku na pobjedi i fajtu, želim im sve najbolje u sljedećih pet utakmica. Mi ne osjećamo rasterećenost, utakmica protiv Istre je za nas utakmica godine. U nogometu nema opuštanja, ili vas netko lovi, ili vi nekoga lovi. Tu smo sto posto - završio je Stipić.</p><p>Rezultatom je razočaran i igrač Slavena Bruno Bogojević koji je svjestan da je njegova momčad mogla do boda.</p><p>- Postavili smo se od prve minute kao smo došli po bodove. Uz malo nesreće na kraju nismo zabili taj penal. Išli smo s puno igrača prema naprijed, to nam je forte, a mislim da je gol Međimoreca prekrasan. Promašili smo taj penal, ali sad se moramo okrenuti Istri - rekao je on.</p>