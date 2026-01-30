Obavijesti

Mirza Džomba: Bolje biti 10. ili 15. nego četvrti. Tuga ostaje, Nijemci su djelovali prestrašeno

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 2 min
Zagreb: Bivši rukometaši Igor Vori i Mirza Džomba na utakmici Hrvatska - Češka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Realizacija nam je pala u ključnoj fazi, imali smo tri zicera na crti i sve smo promašili. Trošila im se obrana na taj način. Očekivao sam više takve igre u drugom poluvremenu, rekao je Vlado Šola

Admiral

Hrvatska je izgubila od Njemačke (31-28) i ostala bez finala Europskog prvenstva, ali borit će se za brončanu medalju. Ta je utakmica rezervirana za nedjelju od 15.15, a stručni analitičari RTL-a Vlado Šola i Mirza Džomba podijelili su svoje dojmove nakon polufinala. 

- Četvrto mjesto je najgore koje se može dogoditi. Bolje biti 10. ili 15. nego četvrti. Bolji su bili Nijemci, to je ključ cijele priče. Puno golova smo primali iz situacija kad bi Nijemci zabili na prazan gol, to je dosta deprimirajuće - započeo je Džomba za RTL i dodao:

- Tuga ostaje, mislim da su Nijemci djelovali prestrašeno u prvom poluvremenu. Nismo bili na razini za finale.

Malmo: Media day i druženje novinara s izbornikom i igračima
Malmo: Media day i druženje novinara s izbornikom i igračima | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

S druge strane, Vlado Šola je pozitivno gledao na igru Hrvatske sedam na šest protiv Njemačke. 

- Ja sam doživio igru sedam na šest kao priliku da napad prodiše. Realizacija nam je pala u ključnoj fazi, imali smo tri zicera na crti i sve smo promašili. Trošila im se obrana na taj način. Očekivao sam više takve igre u drugom poluvremenu, a tek u zadnjih osam minuta smo tako krenuli opet. Polako smo ih stizali, ali na kraju su promašeni penali i ziceri presudili - kazao je sukomentator utakmice i dodao:

- Htio bih naglasiti da je dolazak u polufinale velika stvar za rukomet i za ovu generaciju. Nijemci su bolja momčad od nas, ne treba od toga bježati, a mi trebamo shvatiti da je cilj brončana medalja i trebamo ju zgrabiti pod svaku cijenu. Vjerujem da možemo dobiti Island, iako smo bez Srne, možda i Mandića i Martinovića, ali vjerujem da smo bolji od Islanda.

Koliko ste vi osvojili brončanih medalji s Hrvatskom?

- Imam jednu brončanu medalju, a našu generaciju nisu zanimala ova regionalna natjecanja, samo svjetska prvenstva i Olimpijske igre ha-ha - rekao je Šola u šali. 

Zagreb: Bivši rukometaši Igor Vori i Mirza Džomba na utakmici Hrvatska - Češka
Zagreb: Bivši rukometaši Igor Vori i Mirza Džomba na utakmici Hrvatska - Češka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Za kraj je Džomba istaknuo da se reprezentacija treba okrenuti posljednjoj utakmici na turniru. 

- Imamo sutra cijeli dan da poništimo negativne misli i da izvučemo tu utakmicu za medalju. Polufinale je bio cilj, presretan sam s prezentacijom Hrvatske na ovom prvenstvu. Dobili smo Raužana koji je budućnost u idućih desetak godina. Cijeli turnir je pozitivan, bez obzira na to što se dogodilo u nedjelju - zaključio je. 

