Miše: Šokirao sam se kad sam vidio Modrićevu reakciju. Mogli smo na Euru 2016. otići do kraja

Ante Miše (58) sedmi je gost podcasta 'As s klupe: Powered by Carlsberg', posvećenom hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Legendarni igrač Hajduka, koji je još igrao za Vitesse i Muru, bio je i član "vatrenih", za koje je odigrao sedam utakmica. Trag je ostavio i kao pomoćnik u eri izbornika Ante Čačića, koji je vodio reprezentaciju od 2015. do 2017. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Ante Miše u podcastu 'As s klupe: Powered by Carlsberg'

Većina ljudi sjeća vas se iz dana kada ste bili pomoćnik izborniku Anti Čačiću, ali u počecima reprezentacije odigrali ste sedam utakmica. Kakva su to bila vremena?

- To je bilo davno, sami počeci reprezentacije. Malo utakmica, mogao sam ih odigrati puno više, ali takva su vremena tada bila. Izbornici su bili Vlatko Marković, Stanko Poklepović i Ćiro Blažević. Igrali smo protiv Meksika, Ukrajine, triput s Australijom i protiv Slovačke. Najbolja utakmica, koja je nekako dala naslutiti da će Hrvatska postati velika reprezentacija, bila je ta pobjeda protiv Španjolske 2-0 u Valenciji.

Foto: Zvonimir Barisin

Dvije godine bili ste pomoćnik Anti Čačiću. Kako je došlo do vaše suradnje?

- Znali smo se, ali ne baš dobro. Ja sam bio trener Viteza, a on Slaven Belupa. Bili smo zajedno na pripremama u Medulinu, bio je i Tomislav Ivković s Lokomotivom pa bismo poslije treninga ostali popiti čašicu vina. Pričali smo o nogometu i zbližili smo se. To je bio naš prvi kontakt. Nedugo poslije toga bio sam slobodan, zazvonio je telefon i vidim piše 'Ante Čačić.. Javim se, a on vrlo kratko kaže: 'Bit ću izbornik Hrvatske, ti si mi prvi izbor za pomoćnika, bi li htio?' Rekao sam naravno da bih htio. To je veliko postignuće u hrvatskom nogometu. Nisam razmišljao ni sekunde.

Zagreb: Trening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Tu generaciju obilježilo je Europsko prvenstvo u Francuskoj i ispadanje od Portugala. Ivan Strinić rekao je da je tada reprezentacija igrala bolje nego u Rusiji, kada je osvojila srebro.

- Imali smo vrhunsku reprezentaciju, koja je poslije došla do finala u Rusiji. Slažem se s njim. Vratio bih se na početak, bilo je teško jer smo igrali bez gledatelja zbog kazne. To smo uspjeli riješiti protiv Ukrajine i Bugarske, a na Malti smo osigurali Euro. Kad dođeš u reprezentaciju, bitno je da imaš dobru atmosferu. Igrači dolaze iz klubova i pod velikim su pritiskom. Bitno je da vlada obiteljska atmosfera. Tako je i bilo, a kvaliteta igrača bila je na vrhunskoj razini. Problem je bio što su neki igrači dolazili ozlijeđeni. Ćorluka je imao problema s tetivama i petom. Njega bismo čuvali na pripremama i igrao bi samo utakmice. Reprezentacija je bila u sjajnom sastavu, kad pogledate ta imena i klubove... A Portugal... dogodi se nešto što se ne dogodi godinama. Mi kao prvi iz grupe idemo na trećeg, a taj treći bude Portugal. To je nevjerojatno. Sjećam se kao danas, pričali smo s izbornikom i rekao je: 'Tko danas pobijedi, bit će europski prvak'. Tako se i dogodilo, nažalost Portugal je pobijedio. Što se tiče pripreme utakmice, nismo se nikome htjeli podređivati. Pobijedili smo Tursku i Španjolsku, remizirali s Češkom. Bili smo sigurni da ćemo proći dalje. Portugal je u toj utakmici igrao na drugačiji način, branili su se, stali ispod centra, čak i Ronaldo. Prvi put sam vidio da tako igraju. Inače su otvoreni, napadački i stvaraju puno prilika. Sjećam se kao danas jer sam bio i analitičar. Tri dana kasnije pogledao sam analizu, 17-5 u udarcima, oni jedan u okvir gola i taj smo primili, Quaresma u 120. minuti. Bili smo bolji, očekivali smo da ćemo zabiti gol, ali nekad se ne posloži kako očekuješ. Bez obzira na taj kasni gol, imali smo dvije prilike u zadnje dvije minute. Bila je to čudna utakmica i težak poraz, a imali smo momčad za otići do kraja.

Deauville: Ivan Rakiti? na konferenciji za medije hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Srni je umro otac, dio delegacije bio je na pogrebu pa su se vratili i trebalo je odigrati utakmicu. Pa problemi s navijačima. Nije bila idealna atmosfera kao što je danas?

- Bila je najlošija atmosfera ikad u javnosti. Bilo je dosta upitnika oko izbornika, spočitavalo se zašto Čačić i odakle on. Radili smo u teškoj atmosferi, ali unutar reprezentacije bilo je fantastično. Radilo se maksimalno i svi su bili podređeni tome da odemo što dalje na Euru. Stvarno smo mislili da možemo napraviti puno. Specifična situacija sa Srnom. Bez obzira na to što mu je otac preminuo, sve utakmice odigrao je do kraja. Žao mi je što nismo otišli do kraja, ali na tom valu reprezentacija je 2018. u Rusiji otišla do finala.

Modrić je nakon tog prvenstva preuzeo kapetansku traku od Srne. Tada se govorilo da nije bio toliko eksponiran i da se držao po strani, ali poslije je više pričao i bio involviran?

- Luka je bio tihi vođa. Njegova riječ puno je značila u svlačionici, on, Srna i Ćorluka bili su tri kapetana. Luka djeluje mirno, ali evo jedna anegdota. Iskrenuo sam skočni zglob na treningu i otišao kod masera. Bilo je slobodno vrijeme i igrali su karte - Perišić, Kalinić, Luka i Strinić. I što se dogodi, odjednom je Modrić skočio na stol i izgubio živce jer netko nije bacio kartu kako je očekivao. Tad sam vidio da to nije samo mirni Luka Kad bi dolazio na okupljanje, uvijek bi dolazio s nečim novim. To je igrač koji se rađa jednom i nikad više. Ne vjerujem da će ikad više biti takav igrač na ovim prostorima. Uvijek nešto novo, oduzimanje bez prekršaja, čitanje igre, anticipacija, završni pas.

ARHIVA - 24.12.2018. Preminuo legendarni Hajdukov trener Stanko Poklepovi? Špaco | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Kako ste vidjeli tu smjenu, jeste li mogli izvući rezultat u Ukrajini i otići na SP u Rusiji?

- Vjerojatno da. Početak je bio vrhunski, četiri pobjede i jedan remi. Onda smo ušli u drugi dio, izgubili od Islanda 1-0 pa od Turske 1-1-0, nije nam dosuđen penal. Igrali su rukom u svom šesnaestercu. Imali smo dvije šanse, nismo to iskoristili. Onda smo igrali s Finskom 1-1 na Rujevici. Ne možeš reći da su se igrači zasitili stožera ili nečega, ali da tada nisu promijenili izbornika, možda ne bi uspjeli nešto napraviti. Kvaliteta je uvijek bila na visokoj razini. Poslije sam razgovarao s Dalićem, rekao je da nisu vjerovali da mogu pobijediti. Kroz razgovore s igračima uspio ih je pridobiti i pobijedili su Ukrajinu, Grčku i poslije smo uzeli srebro.

S Dalićem se znate godinama?

- Došao je šest mjeseci prije mene u juniore Hajduka, tamo 1984. godine. Jedno vrijeme živjeli smo zajedno i družili se. Zasebno smo radili sa Sergijem Krešićem. U toj generaciji bili su Štimac, Andrijašević i Španjić.

Foto: Ivo Cagalj/24sata

Je li vas zvao Dalić nakon što je preuzeo reprezentaciju?

- Čuli smo se i živjeli smo blizu. To je bila maksimalna potpora. Drago mi je što je došao za izbornika i pokazao je da je najbolji u povijesti. Više je to bilo prijateljski nego sa stručne strane.

Rekli ste prije osam godina da je vrijeme da ova generacija izađe iz sjene Vatrenih iz 1998. godine. Pokazalo se da je bilo tako?

- Kad provedete s njima dvije godine, vidite igračku i ljudsku kvalitetu. Vidiš da je vrijeme da naplate sve patnje koje su proživjeli. Vjerovao sam u njih, prvo zbog kvalitete. Kad vidiš gdje su igrali, nije čudno što su došli do finala i uzeli srebro.

Biste li tada vjerovali da će Luka igrati do 2026.?

- Nisam bio siguran da će ići u Ameriku, ali bio sam uvjeren da će ostati do Katara. Igra na nevjerojatno visokoj razini, kao da mu je 26 godina. Ne iznenađuje me što je još uvijek jedan od najboljih igrača reprezentacije.

Je li bilo nekih slučajeva nediscipline?

- Kad sam ja bio, nismo imali nijedan problem. Bili smo dvije godine zajedno, to je puno vremena provedenog skupa. Pripreme odrađuješ, prije velikog natjecanja zajedno si mjesec dana. Sve je bilo kao u vojsci.

Foto: IVC

U Rusiji Rakitić, Modrić i Brozović, u Kataru Brozović, Kovačić i Modrić. U Americi nemamo trojku te kvalitete?

- To su bila tri najbolja vezna igrača na svijetu u tom trenutku. Možda su jedino Španjolci mogli parirati s Iniestom, Busquetsom i Xavijem. Nemamo više takve igrače, ali imamo Sučića koji je strahovito napredovao u Interu. Odigrao je vrhunsku sezonu s obzirom na to da je iz Dinama došao u Inter. Trkački je nevjerojatan i taktički je jako napredovao. Desetka je po meni upitnik, vjerojatno će to biti Kramarić ili Martin Baturina, koji je briljirao u Comu. I on je puno napredovao. Napravili smo jednu tihu smjenu generacija, pokazali su da su narasli i mislim da im se bez problema može dati reprezentacija u ruke kad se Luka oprosti.

Što ako izbornik Dalić ode?

- Uvijek postoje sumnje je li to njegova zasluga ili je imao dobre igrače pa su oni zaslužni. On je taj koji vodi i priprema utakmice sa svojim stožerom. Mislim da on, u dogovoru s Kustićem, već zna koja je njegova sljedeća reprezentacija.

Kakav rezultat očekujete na Svjetskom prvenstvu?

- Naš nacionalni naboj veći je nego kod drugih reprezentacija i to mogu potvrditi. Prijateljske utakmice nisu mjerilo, služe da vratiš neke igrače. Ali ova utakmica protiv Engleske nosi puno toga. Ranije smo ih pobjeđivali, nisu oni neki bauk za nas. Imaju strašan napad. Teška utakmica, ali mislim da imamo svoju šansu. Očekujem prolaz skupine i uvjeren sam da možemo svakoga pobijediti i doći do četvrtfinala. Pokazali smo i kad mislimo da ne možemo, nađemo unutarnju snagu i to napravimo, što se pokazalo u Kataru i Rusiji. Tad su nas neki nezasluženo podcjenjivali. Gledam kalkulacije, Hrvatska se nigdje ne spominje, ali može svakoga iznenaditi.