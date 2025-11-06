Mišić: Prevelik i prebolan poraz. Igračima je sad glava u podu

Nakon pobjede nad Rijekom, u kojoj je divljao po terenu, a dio navijača ga osudio zbog ponašanja nakon utakmice, kapetan Dinama Josip Mišić stao je pred kamere Arenasporta.

- Teška večer, ne znam što bih rekao pametno. Ostaje žal u prvom poluvremenu, stativa Kulenovića, da ode, imaš 1-2, oni odu na 0-3 i praktički je sve bilo gotovo. Nismo se predavali, pokušavali smo, ali nije bio naš dan - rekao je Mišić i dodao:

- Griješili smo u predaji, uzimali su nam lopte i išli na zadnju liniju. Takve momčadi te kazne za sve greške. Ovih 3-0 je prevelik i prebolan poraz. Realno, oni su kod 0-3 stali u nekakav blok, čuvali rezultat, probali na kontre nas ugroziti. Nismo to uspjeli probiti, imali smo polušanse kroz prekide, ali nije išlo.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:57 Navijači Dinama nakon poraza: 'Bez ideje i karaktera. Kovačević mora otići' | Video: 24sata/pixsell

Dinamovci će za vikend gostovati kod Pule i to je utakmica u kojoj će morati pokazati puno bolje lice. Inače bi tijekom reprezentativne stanke moglo biti svega. A za tri tjedna slijedi Lille u Europskoj ligi, još jedan težak ispit. Francuzi su u ovom kolu izgubili od Crvene zvezde u Beogradu.

- Opet jaki protivnik, francuski velikan. Ali nama je HNL sad sve, idemo u Pulu pobijediti. Igrači su razočarani, glava im je u podu, ali nemamo vremena žaliti, moramo ići po pobjedu - zaključio je Mišić.

Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Miha Zajc zapucao je dvije lijepe prilike u prvom poluvremenu. Da ih je zabio, Dinamo je možda mogao nešto iščupati.

- Loše smo krenuli u utakmicu, napravili neke greške. Oni su to odmah kaznili i svaku grešku koju smo napravili dali su gol. Imali smo neke šanse, i ja, moraš ih zabiti pa si tu na 2-1. Kad ne zabiješ, onda je to tako - kazao je Slovenac i nastavio.

- Probali smo nešto promijeniti na poluvremenu, ali nije išlo. Moramo nešto naučiti da popravimo nešto iz ove utakmice da popravimo u prvenstvu. Moraš izaći iz ovakvih utakmica bolji i popraviti greške. To nam mora biti škola za naprijed. Imamo dobru momčad, moramo to pokazati na terenu, nema što. Moramo po pobjedu u Puli.