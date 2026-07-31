Mišić: Razmišljao sam o odlasku iz Dinama, priznajem. Boban je bio ključan faktor za ostanak

Dinamo je izbacio Thun u 2. pretkolu Lige prvaka nakon velike drame i produžetaka u uzvratu. Prva utakmica u Švicarskoj završila je 1-1, a u uzvratu na Maksimiru 'modri' su nakon produžetaka slavili 3-2 i s ukupnih 4-3 izborili prolazak dalje. Pobjednički pogodak na spektakularan način zabio je Moris Valinčić u 112. minuti.

Tomislav Juranović iz Sportskih novosti popričao je s kapetanom Dinama Josipom Mišićem o utakmici te budućim planovima za predstojeću sezonu.

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Josipe, nakon rušenja Thuna, što ste više dobili - samopouzdanje zbog prolaza ili upozorenje koliko će put do Lige prvaka biti težak?

- Na kraju je najvažnije da smo prošli dalje. Znali smo da je Thun dobra momčad, specifična po načinu igre. Ne možete protiv njih očekivati da će graditi igru kroz pas, oni igraju na duge lopte, bore se za drugu loptu i u tome su jako dobri. Bilo nam je teško, nismo se najbolje prilagodili njihovu stilu. Svjesni smo da još nismo u optimalnoj formi, ali to je normalno u ovom dijelu sezone.

Foto: Kjetil Waber / SPP

Dinamo ponovno sporije ulazi u utakmice. Zašto?

- I prošle sezone imali smo problema s prvim poluvremenima. To moramo popraviti, to je jasno. A bit ću posve iskren, pomogao nam je i crveni karton, pitanje je kako bi sve završilo da ga nije bilo.

Još jednom su igrači s klupe donijeli impuls.

- Imamo širinu i kvalitetu. To što netko trenutačno nije u prvih jedanaest, ne znači da ne može promijeniti utakmicu. Upravo su igrači s klupe podigli ritam i donijeli preokret. Posebno mi je drago zbog Lukasa Kačavende. Veliki je borac i odličan igrač. To je pokazivao i prije, ali su ga ozljede usporile i putevi su se na neko vrijeme razišli. Sada se vidi koliko vrijedi. U Dinamu je razina zahtjeva drugačija nego drugdje, trebalo je vremena da se prilagodi i vrati nakon svih problema.

Zagreb: Pripremna utakmica GNK Dinamo- Koper | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Zvonimir Boban spustio se u svlačionicu dan nakon prolaska?

- Jest, ali nije bilo povišenih tonova. Došao je kako bi nam jasno dao do znanja i urezao u glavu da predstava nije bila dobra i da toga svi moramo biti svjesni. Da moramo dati više. Nije bilo grubih riječi, nego poruka da moramo biti bolji.

Slijedi Žalgiris i Željko Sopić. Kako gledate na taj dvoboj?

- Vidio sam da su prošli dalje. Sigurno je da Sopić poznaje našu momčad bolje nego bilo koji drugi trener. No, ključni smo mi, pogotovo jer itekako znamo da nismo igrali onako kako možemo. U Europi uvijek postoje iznenađenja, ali svjesni smo da smo favoriti i tako se moramo postaviti.

Foto: Kjetil Waber / SPP

Prošlog ljeta ste i sami razmišljali o odlasku?

- Jesam, priznajem. Svašta mi je prolazilo kroz glavu. Kada sam vidio koliko igrača odlazi, i sam sam poželio otići. Ali puno sam razgovarao sa Zvonom Bobanom. Uvjerio me da je najbolje da ostanem i da još mogu puno pomoći Dinamu. Mislim da je to bila odlična odluka. Sada se osjećam sjajno, rekonstrukcija je završena, momčad se stabilizirala, a ja uživam biti kapetan ovih momaka.

Reprezentacija je tema koja vas prati već godinama. Još vjerujete?

- O tome stvarno više ne volim previše govoriti. Puno se piše i priča, već sam sebi postao dosadan s tom temom. Vjerujem i dalje, nadam se, ali jedino što mogu jest igrati dobro. Moram biti na terenu da bi me izbornik mogao vidjeti. Ako poziv stigne, vjerujte, nitko sretniji od mene...