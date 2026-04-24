Mišićev ugovor vrijedan zlata! Kapetan Dinama s bonusima može doći do rekordnog iznosa

Piše Domagoj Vugrinović,
Josip Mišić je u Dinamo stigao 2020. godine i od tada se profilirao kao jedan od najkonzistentnijih i najpouzdanijih igrača u momčadi te je početnih 11 bez njega nezamislivo

Josip Mišić (31) ove sezone nosi možda i najvažniju ulogu otkako je stigao u Dinamo. Kao kapetan predvodi momčad prema novom naslovu prvaka, a "modri" su izborili i finale Kupa, pa bi veznjak na kraju sezone mogao dodatno povećati primanja kroz bonuse koji su mu zagarantirani ugovorom.

Kapetansku vrpcu preuzeo je u srpnju prošle godine nakon odlaska niza iskusnih igrača, a s tom odgovornošću dobio je i najbogatiji ugovor u klubu. U Dinamu zarađuje oko 750 tisuća eura godišnje, a uz stimulativne klauzule za trofeje taj iznos može narasti gotovo do milijun eura, pišu Sportske novosti. S obzirom na borbu za dvostruku krunu, realno je očekivati da će ove sezone zaraditi više od osnovnog iznosa.

U Maksimir je stigao 2020. godine i od tada se profilirao kao jedan od najkonzistentnijih i najpouzdanijih igrača u momčadi te je početnih 11 bez njega nezamislivo. Do danas je skupio 249 službenih nastupa uz sedam folova i 15 asistencija, a pritom je često bio ključni kotačić u najvažnijim utakmicama. Nakon odlazaka Arijana Ademija, Stefana Ristovskog i Brune Petkovića, upravo je Mišić postao ključan kotačić u momčadi Marija Kovačevića

Nerijetko se Mišić našao i na udaru navijača, posebice zbog manjka golova i asistencija. Dugo je čekao na gol, a crnu seriju prekinuo je početkom travnja protiv Osijeka kada je poslije 1238 dana napokon zabio u ogromnoj pobjedi 7-0.

