'Mišići bole, pluća se šire, tijelo škripi..., ali ovi Hrvati ne staju'

Hrvatska je pokopala engleske snove, većina je naslova dan nakon povijesne utakmice, a hvalospjevima kojima strani mediji obasipaju Vatrene pridružio se i New York Times, i to tekstom koji budi emocije.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1200523 / ]

- Noge su im prestale funkcionirati puno prije kraja. Boljeli su ih mišići, pluća su se raširila, tijela su im škripala i stenjala. Hrvatski igrači došli su do svog limita i otišli preko njega, opet. Iscijedili su iz sebe sav adrenalin i ušli duboko u crveno, u bol - početak je teksta na njihovom portalu.

Cijeli svijet je vidio ono što mi odavno znamo. Ovi dečki tamo nisu došli samo na izlet.

- I dok su im se pokreti sve više kočili, a tetive stezale, dok su hvatali dah i izgledalo je kao da nije moguće da daju išta više, oni su nastavili dalje, nastavili loviti, nastavili trčati - preko Engleske u finale Svjetskog prvenstva, u povijest - nastavlja Rory Smith, izvjestitelj iz Moskve.

'Mandžukić, stari sijedi ratnik, ukrao je loptu i zabio za pobjedu'

Foto: CARL RECINE

Hvaleći uspjeh Hrvatske, primjećuju da su svi velikani spakirali kofere, a između zemlje s 4 milijuna stanovnika i najnevjerojatnijeg podizanja pehara u povijesti Svjetskih prvenstava stoji samo - Francuska. Ističu i kako je Hrvatska imala težak put s tri produžetka i dvije runde jedanaesteraca, ali Hrvatska se nakon svega oporavljala. I nakon početnog vodstva protivnika. Opet i opet.

- Kako je vrijeme odmicalo svi su očekivali opet penale. Sat je otkucavao. I tada se, nakon 110 minuta, Engleska isključila samo na sekundu, i Mandžukić, stari sijedi ratnik, je ukrao loptu i zabio za pobjedu. Jedva se kretao, činilo se cijelu vječnost, no sada je potrčao prema korneru oduševivši masu crveno - bijelih hrvatskih fanova. Suigrači su ga srušili, kao i nemoćnog fotoreportera. Slavlje je moglo početi. No to nije ništa prema onom što je uslijedilo nakon zadnjeg zvižduka. Igrači su još imali snage da potrče prema svojim navijačima - umor je prepustio mjesto deliriju. Pjevali su i plesali, uživali u trenutku, obavijeni zastavama i okruženi svojom djecom, a more kockica preplavilo je stadion - redali su se emotivni reci.

'Hrvatski tim je malo više navikao na rijedak zrak'

S druge strane terena, tuga i očaj. Gareth Southgate stajao je i gledao. Sve se srušilo baš kad je Engleska pomislila kako je sreća napokon na njihovoj strani. Isprva javnost nije očekivala da će Englezi proći grupu, ali apetiti su rasli.

Foto: KAI PFAFFENBACH

- Kad su napokon jednom pobijedili na penale sve je bilo moguće. Zašto ne bi trenirali s gumenim kokošima, zašto ne bi u bazenu naganjali napuhane jednoroge? No ovdje nije bilo nikoga za kriviti. Nije bilo teških faulova, nisu Englezi igrali loše. Ovdje je jednostavno moralo stati, protiv tima koji ima samo malo više iskustva i stila, koji je malo više navikao na rijedak zrak... Modrić je veteran s 4 finala Lige Prvaka, Mandžukić tri, Lovren i Rakitić jednim. U Engleskoj je samo Henderson postigao takvo što i to samo prije mjesec dana - zaključuje NY Times.

KVIZ: Koliko si dobro pogledao ulazak u FINALE?

POGLEDAJ NAVIJAČKI HIT: MOJA CROATIA

Sada napokon i ti možeš nositi majice iz najslušanijeg navijačkog spota "Moja Croatia". Od danas ih možeš kupiti na stranici ŽUTI KLIK.

Zgrabi svoju majicu što prije jer zalihe su ograničene!

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.