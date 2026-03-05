Mišković: Hajdukovci se žale na suđenje? Čitam i ne vjerujem...

Nogometaši Rijeke na nevjerojatan su način prošli u polufinale Kupa. Pobijedili su Hajduk 3-2 u ludoj utakmici s mnogo kontroverzi, a suđenjem nije bio oduševljen ni predsjednik Rijeke Damir Mišković.

- Hajdukovci su poludjeli na suca? Čitam i ne vjerujem, jesmo li gledali istu utakmicu? - napisao je Mišković u poruci za Sportske novosti.

Rijeka je pobijedila Hajduk i izborila polufinale Kupa | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Nekoliko je spornih situacija s utakmice. Prva situacija dogodila se već u 12. minuti, a u njoj je Rebić oštrim startom naletio na suparnika. Nije dobio nikakvu kaznu.

U prvoj, u 17. minuti, Ante Rebić je laktom udario suparnika po licu, a dobio je samo žuti karton. Dvije minute kasnije Raci je kao posljednji igrač zaustavio Adu-Adjeija u napadu, a sudac mu je također pokazao žuti karton. U obje situacije su prema konsenzusu većine mogli biti pokazani i crveni kartoni.

Ipak, u drugom je poluvremenu bilo nekoliko spornih odluka i na drugoj strani. Najviše se ističe prvi penal dosuđen za Rijeku i to nakon što se lopta odbila od suigrača i pogodila Guillamona iz blizine u ruku. Po mnogima - pogreška suca.

Nakon utakmice je najglasniji o suđenju bio Ante Rebić, koji je prozvao Patrika Kolarića zbog toga što se nije držao kriterija.

- Rekao sam i njemu istu stvar nakon utakmice, on mi govori: "Trebao sam ti dati tri crvena!". "Pa zašto nisi". Nakon prvog Ante ide u svlačionicu i to je to. Ne znam, ne razumijem, evo. Nije nas sudac uništio, nego jednostavno svojim odlukama tijekom utakmice, kriterijem u koji on uopće nije siguran. Sudi njima penal za 1-1 i pričam s Orečom i Majstorovićem da će nama u idućih sedam minuta suditi sve. I tako je bilo, možete pogledati snimku. Svaki polufaul, ne-faul je bio naš - rekao je Rebić.

Nezadovoljan je nakon utakmice suđenjem bio i trener Splićana Gonzalo Garcia.