Mišković: Radeljića nismo mogli zadržati, Dinamo mu je dao velik ugovor. Fruk? Ima ponuda

Dan nakon što je Dinamo na Opus Areni u finalu Kupa pobijedio Rijeku 2-0, medijima se proširila velika vijest. Victor Sanchez, koji je potpisao najveći europski uspjeh Rijeke u gotovo 50 godina, napustit će klupu, a njega bi trebao zamijeniti već dokazani trener koji je prvi prekinuo dominaciju Dinama u prvenstvu, Matjaž Kek. Bit će to njegov povratak na Kvarner nakon 2018., a u međuvremenu je vodio i reprezentaciju Slovenije.

Predsjednik Damir Mišković u intervjuu za Večernji list bez rukavica je rekao kako je ova sezona, kada je riječ o domaćem prvenstvu, podbačaj, a dotaknuo se i prelaska Stjepana Radeljića iduće sezone u redove Dinama.

- Da je bilo moguće, vjerojatno bismo ga zadržali. Mi smo imali ponudu Dinama za njega prošlog ljeta, no nije nas zadovoljavala. Nije tu bila toliko stvar u novcu, nego u tome što smo u tom trenutku igrali europske kvalifikacije i ne možeš tek tako pustiti najboljeg stopera. Dobro, da su me baš bili izuli iz cipela, vjerojatno bih tada pristao. Radeljić je pošteno odradio posao u Rijeci, a koliko sam shvatio, u Dinamu će imati velik ugovor, puno veći nego što ga je imao u Rijeci.

Dotaknuo se i eventualnih rasprodaja na ljeto, a u prvom redu prodaje hrvatskog reprezentativca Tonija Fruka.

- Mogu samo reći da za njega ima ozbiljnih upita.

Uoči finala Kupa Mišković je sjeo za stol s predsjednikom Dinama Zvonimirom Bobanom, a sada je opisao kako je izgledao njihov susret i ustvrdio kako su odnosi među predsjednicima dobri.

- Mi imamo odnose kakve smo imali i prije, poštujemo jedni druge i tu završava priča. Svaki od nas gleda što je najbolje za svoj klub, to je normalno. Kao što Boban gleda interese Dinama, tako ja gledam interese Rijeke. I ne treba raditi tragediju ako se oko nečega ne dogovorimo zato što meni nešto ne odgovara u vezi s Rijekom ili njemu u vezi s Dinamom. Ja ne vidim nikakve pretjerane nervoze između dva kluba.

U jednom trenutku prošle godine činilo se da je Rijeka prodana konzorciju koji vodi premierligaša Bournemouth, no do toga nije došlo.

- Teško je planirati prodaju Rijeke ili bilo kojeg kluba u Hrvatskoj. Ja kao predsjednik dajem svoj maksimum i danas, i sigurno ću i dalje pokušavati pronaći bogatiju udavaču, ljude koji možda misle investirati i raditi bolje nego što mi radimo. Otvoren sam za sve investitore koji će mi pokazati program za Rijeku i prepustiti im palicu. A jesam li se umorio? Ha, nogomet te nikada ne može umoriti. Malo te izgnječi, ali ideš dalje. Sigurno je teško kada sam vodiš klub bez velike potpore sponzora... Rijeka ima možda 30 posto sigurnih prihoda, a sve ostalo vezano je uz prodaju igrača. I opet svake godine uspijevamo napraviti dobru momčad - zaključio je Mišković.