IZNENAĐUJUĆA VIJEST

Predsjednik Hajduka smijenio šefa akademije usred sezone!

Predsjednik Hajduka smijenio šefa akademije usred sezone!
Varaždin: SuperSport HNL, 6. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk, zagrijavanje | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Hajduk se zahvalio na suradnji i Viku Laliću, koji je stigao u akademiju kao suradnik sportskog direktora Gorana Vučevića. Krstičević se vratio na Poljud prošlog srpnja, ali već odlazi

Pomalo je iznenađujuća vijest u srijedu navečer stigla s Poljuda. Naime, predsjednik Hajduka, Ivan Bilić, razriješio je Mišu Krstičevića dužnosti šefa nogometne akademije. Tu je odluku Bilić donio nakon interne procjene sportskog sektora ''bijelih'', a o razrješenju je obaviješten od strane uprave. 

Tu nije kraj promjenama. Uz Krstičevića, Hajduk se zahvalio na suradnji i Viku Laliću, koji je stigao u akademiju kao suradnik sportskog direktora Gorana Vučevića. Riječ je o pomalo iznenađujućoj odluci Hajduka, s obzirom na to kako se Krstičević vratio u Hajduk tek početkom srpnja. Ipak, nije dugo ostao na funkciji šefa škole nakon što je ranije bio trener i nogometaš splitskog kluba.

Akademiju Hajduka preuzet će Jiri Plišek (54). Nije riječ o strancu na Poljudu. Ovaj iskusni češki nogometni trener također je stigao na Poljud prošlog ljeta, ali u organizacijskoj ulozi. Sad će preuzeti kormilo u Hajdukovoj nogometnoj akademiji. Poznat je po tome što je otkrio i doveo Edina Džeku iz Željezničara u Češku.

