Misteriozan odnos Prosinečkog i Bobana: 'Razišli su se u Čileu, ne znam je li to zbog ljubomore'

Obojica su bila dio 'Čileanaca' koji su osvojili Svjetsko prvenstvo mladih reprezentacija u dresu Jugoslavije, a tad je najbolji igrač natjecanja bio Robert Prosinečki, dok je odmah iza njega završio Zvonimir Boban.

Uskoro novi predsjednik Uprave Dinama nakon toga je ušao u legendu na Maksimiru kad je na nikad odigranoj utakmici Dinama i Zvezde udario milicajca.

POGLEDAJTE VIDEO: Boban se vratio u Dinamo

Pokretanje videa... 01:20 Boban se vratio u Dinamo! 'Obično govorim iz srca, ali ovaj put sam morao zapisati misli...' | Video: Ingrid Vujević/24sata

- Strašno bitan datum u mom životu jer sam ušao možda ne samo u sportsku, nego i u političku povijest. Huligani iz Beograda rušili su naš stadion, a policija u Beogradu bila je režimska. Našim navijačima to nije bilo normalno. Počeo sam psovati, kasnije sam reagirao kad me udario jedan, Par dana nakon toga sam sigurno sazrio 20 godina, imao sam veliki strah da mi se nešto ne dogodi - prisjetio se Boban u filmu 'Posljednja jugoslavenska nogometna reprezentacija'.

Foto: Robert Anic/HISTORY I/C

Nakon tih događaja Zvone više nije igrao za reprezentaciju Jugoslavije, već za Hrvatsku, a Prosinečki je prije dolaska među 'vatrene' još igrao za Jugoslaviju. No, nakon spomenutog SP-a u Čileu, stvari su se u odnosu Prosinečkog i Bobana promijenile.

- S Bobanom je uvijek bio zajedno u sobi, i na SP-u Čileu, a onda se tamo to malo razišlo. Je li to bila ljubomora jer je Robert bio najbolji omladinac svijeta, došlo je do nekih trzavica - rekao je u spomenutom filmu Đuro, otac Roberta Prosinečkog.

Kasnije se 'Žuti' još osvrtao na to kako ni sa kim od suigrača nije bio pretjerano dobar kad su igrali, a danas nema problema s tim da popiju kavu. No, pitanje je hoćemo li ikad saznati zašto su Boban i Prosinečki toliko 'zahladili' u Čileu...