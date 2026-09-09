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BORUSSIA U PROBLEMU

Mlada Kovačeva zvijezda srušila se na travnjak pa hitno otišla u bolnicu: 'Ne smijemo nagađati'

Piše Jakov Drobnjak,
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Mlada Kovačeva zvijezda srušila se na travnjak pa hitno otišla u bolnicu: 'Ne smijemo nagađati'
Foto: IMAGO/Malte Ossowski/Sven Simon/
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Drama u Dortmundu: mladi Karetsas se srušio na travnjak i završio u bolnici, a Borussija ipak slavila protiv Villarreala 3-2

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Borussija Dortmund slavila je 3-2 protiv Villarreala u utakmici kojom je otvorila svoj nastup u Ligi prvaka, no rezultat je ubrzo pao u drugi plan. Najviše pažnje privukla je situacija s 18-godišnjim Konstantinosom Karetsasom, koji je zbog zdravstvenih tegoba morao ranije završiti susret te je nakon toga prevezen u bolnicu.

Karetsas je Signal Iduna Park napustio već u prvom dijelu utakmice. U 24. minuti, bez ikakvog duela ili kontakta s protivnikom, mladi se nogometaš iznenada srušio na travnjak. Prethodno je podignuo ruku, a potom legao i rukama prekrio lice. Liječnička ekipa odmah je priskočila u pomoć, a nakon nekoliko minuta odlučeno je da će biti iznesen na nosilima. 

Fussball Champions League/ Borussia Dortmund - FC Villarreal 3-2
Foto: IMAGO/Malte Ossowski/Sven Simon/

Iz Dortmunda su poslije susreta pojasnili da je riječ bila o problemima s cirkulacijom. Karetsas je, prema klupskim informacijama, cijelo vrijeme bio pri svijesti i osjećao se dobro s obzirom na okolnosti. Ipak, zbog opreza je upućen u bolnicu kako bi obavio dodatne preglede i kako bi liječnici detaljnije provjerili njegovo stanje. O svemu je nakon utakmice govorio i direktor Borussije Lars Ricken.

"Osjetio je vrtoglavicu zbog problema s cirkulacijom. Nije bilo nikakvih prethodnih naznaka. U bolnici je radi dodatnih pretraga i bilo bi neodgovorno sada bilo što nagađati", izjavio je Ricken.

UEFA Champions League - 2026/2027 - Ligaphase - Sp. 1 - Borussia Dortmund gegen FC Villarreal
Foto: IMAGO/Fotostand / Zeising/IMAGOS

Ricken je pritom istaknuo i da je cijela situacija posebno teško pala Karetsasovim suigračima. Dok je mladi Grk ležao na travnjaku, ni oni u tom trenutku nisu znali što se događa niti koliko je situacija ozbiljna.

Zanimljivo je da se Karetsasovo zdravstveno stanje spominjalo i dan uoči utakmice. Mladi je nogometaš tada propustio dio treninga, no trener Niko Kovač odbacio je bilo kakvu zabrinutost. Objasnio je da je riječ bila o unaprijed planiranom smanjenju opterećenja te je potvrdio kako je Karetsas spreman za dvoboj s Villarrealom. Ovog ljeta preselio je u Dortmund, a Borussia je za njegov dolazak izdvojila približno 30 milijuna eura. S njemačkim klubom potpisao je ugovor na pet godina.

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