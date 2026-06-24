Mlada zvijezda 'zmajeva' seli se u svlačionicu Marija Pašalića?

Mlada zvijezda bosanskohercegovačke reprezentacije Kerim Alajbegović na meti je talijanskog velikana Atalante. Igrač 'zmajeva' i Bayer Leverkusena mogao bi biti njihovo novo pojačanje, a klub je navodno kontaktirao njegovog oca i Bayer Leverkusen, prenosi SportSport.ba.

Talijani su svjesni kako neće lako doći do Alajbegovića koji ima jaku konkurenciju pa su tako odlučili brzo djelovati te mu nude idealne uvjete. Uspostavljen je i kontakt s Bayerom, kojem bi uskoro trebala biti poslana službena ponuda vrijedna oko 30 milijuna eura.

Foto: Hannah McKay

Bayer ga je nedavno vratio za osam milijuna eura iz RB Salzburga, a Alajbegovića bi već mogli prodati kako bi zaradili na transferu. Osim što je na meti talijanskog velikana iz Bergama, za zvijezdu 'zmajeva' zanimaju se i Roma, Napoli, Inter, Milan, Sunderland, Betis, Borussia Dortmund, Aston Villa, Arsenal, Benfica i Sporting.

Ako Atalanta uspije dogovoriti transfer, Alajbegović bi mogao postati jedan od najskupljih bosanskohercegovačkih nogometaša u povijesti, a svlačionicu bi u tom slučaju dijelio s hrvatskim reprezentativcem Marijom Pašalićem.