Obavijesti

Sport

Komentari 8
NE MOŽE BOLJE

Mladenci koje su Hrvati oduševili u Philadelphiji dolaze na medeni mjesec u Hrvatsku!

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Mladenci koje su Hrvati oduševili u Philadelphiji dolaze na medeni mjesec u Hrvatsku!
SP 2026 Philadelphia: Lokalni mladenci oduševljeni hrvatskim navijačima | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Spontana proslava potaknula ih je da počnu istraživati Hrvatsku, njezinu kulturu i turističke destinacije. Nakon što su Hrvati u SAD-u pokrenuli inicijativu za njihov dolazak, u priču su se uključili Mi Hrvati i HTZ

Admiral

Mladenci koje su hrvatski navijači iznenadili ispred Gradske vijećnice u Philadelphiji ipak će posjetiti Hrvatsku! Hrvatska turistička zajednica pozvala je Ashton i Zacha Smith na bračno putovanje, a američki par poziv je s oduševljenjem prihvatio. Ashton i Zach svoje su sudbonosno "da” izrekli u Philadelphiji, gradu u kojem je hrvatska nogometna reprezentacija igrala protiv Gane. Nakon vjenčanja uputili su se prema Gradskoj vijećnici kako bi snimili fotografije, ne sluteći kakvo ih iznenađenje čeka.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

GIF VIDEO
GIF | Video: Pixsell//

Ispred vijećnice dočekale su ih stotine hrvatskih navijača koji su se okupili uoči utakmice. Pjesmom, navijanjem, fotografiranjem i čestitkama spontano su pretvorili njihov izlazak iz vijećnice u veliko zajedničko slavlje. Snimke nesvakidašnjeg događaja brzo su se proširile društvenim mrežama i završile u brojnim svjetskim medijima. Mladenci su istaknuli da taj trenutak nikada neće zaboraviti.

- Da, suprug i ja znali smo za Hrvatsku, pa i gdje se nalazi vaša zemlja, ali vjerujte nam, nismo mogli ni pomisliti koliko je vaša kultura uzbudljiva i puna ljubavi. Ovo je bio naš dan za pamćenje, a vaši navijači učinili su ga još posebnijim. Nešto ovakvo nismo mogli ni zamisliti - ispričali su nam.

ŠESNAESTINA FINALA Brazil - Japan 2-1: Preokretom Brazilci stigli do osmine finala!
Brazil - Japan 2-1: Preokretom Brazilci stigli do osmine finala!

Spontana proslava potaknula ih je da počnu istraživati Hrvatsku, njezinu kulturu i turističke destinacije. Nakon što su Hrvati u Sjedinjenim Američkim Državama pokrenuli inicijativu za njihov dolazak, u priču su se uključili Klub navijača Croatian Fans Embassy We Croats - Mi Hrvati, Igor Čavlović i Hrvatska turistička zajednica.

HTZ je Ashton i Zacha pozvao na bračno putovanje u Hrvatsku, a mladenci su ponudu prihvatili.  Ashton i Zach tako će nakon neočekivanog slavlja u Philadelphiji dobiti priliku upoznati zemlju čiji su im navijači dodatno uljepšali najvažniji dan u životu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska lovi novu medalju u proširenom Mundijalu s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: Hajduk doveo i predstavio Brazilca, Jakirović uskoro ostaje bez Pandura?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Hajduk doveo i predstavio Brazilca, Jakirović uskoro ostaje bez Pandura?

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Mladenci kojima su Hrvati upali na vjenčanje: 'Skupljaju nam i novac za putovanje u Hrvatsku'
SHOW U PHILADELPHIJI

Mladenci kojima su Hrvati upali na vjenčanje: 'Skupljaju nam i novac za putovanje u Hrvatsku'

U subotu u Philadelphiji, uoči utakmice Hrvatske i Gane, hrvatski navijači priredili su spektakl američkim mladencima. Upali su na njihovo vjenčanje ispred Gradske vijećnice i oduševili ih: 'To ćemo pamtiti cijeli život', kaže nam mladenka Ashton

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026