Mladenci koje su Hrvati oduševili u Philadelphiji dolaze na medeni mjesec u Hrvatsku!

Mladenci koje su hrvatski navijači iznenadili ispred Gradske vijećnice u Philadelphiji ipak će posjetiti Hrvatsku! Hrvatska turistička zajednica pozvala je Ashton i Zacha Smith na bračno putovanje, a američki par poziv je s oduševljenjem prihvatio. Ashton i Zach svoje su sudbonosno "da” izrekli u Philadelphiji, gradu u kojem je hrvatska nogometna reprezentacija igrala protiv Gane. Nakon vjenčanja uputili su se prema Gradskoj vijećnici kako bi snimili fotografije, ne sluteći kakvo ih iznenađenje čeka.

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Ispred vijećnice dočekale su ih stotine hrvatskih navijača koji su se okupili uoči utakmice. Pjesmom, navijanjem, fotografiranjem i čestitkama spontano su pretvorili njihov izlazak iz vijećnice u veliko zajedničko slavlje. Snimke nesvakidašnjeg događaja brzo su se proširile društvenim mrežama i završile u brojnim svjetskim medijima. Mladenci su istaknuli da taj trenutak nikada neće zaboraviti.

- Da, suprug i ja znali smo za Hrvatsku, pa i gdje se nalazi vaša zemlja, ali vjerujte nam, nismo mogli ni pomisliti koliko je vaša kultura uzbudljiva i puna ljubavi. Ovo je bio naš dan za pamćenje, a vaši navijači učinili su ga još posebnijim. Nešto ovakvo nismo mogli ni zamisliti - ispričali su nam.

Spontana proslava potaknula ih je da počnu istraživati Hrvatsku, njezinu kulturu i turističke destinacije. Nakon što su Hrvati u Sjedinjenim Američkim Državama pokrenuli inicijativu za njihov dolazak, u priču su se uključili Klub navijača Croatian Fans Embassy We Croats - Mi Hrvati, Igor Čavlović i Hrvatska turistička zajednica.

HTZ je Ashton i Zacha pozvao na bračno putovanje u Hrvatsku, a mladenci su ponudu prihvatili. Ashton i Zach tako će nakon neočekivanog slavlja u Philadelphiji dobiti priliku upoznati zemlju čiji su im navijači dodatno uljepšali najvažniji dan u životu.