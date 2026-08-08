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ZBOG ČUDNOG PRAVILA

Mladi crnogorski vaterpolisti pognuli glave i protestirali u Zagrebu: Evo o čemu se radi

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Mladi crnogorski vaterpolisti pognuli glave i protestirali u Zagrebu: Evo o čemu se radi
Foto: Screenshot/Facebook
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Crna Gora s 3 pobjede ispala je s U16 SP-a u Zagrebu, a bizarni AI sustav rangiranja digao je buru i natjerao mlade vaterpoliste na tihi prosvjed

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Neobičan sustav natjecanja izazvao je nezadovoljstvo na Svjetskom prvenstvu vaterpolista do 16 godina u Zagrebu, a među onima koji su najviše osjetili njegove posljedice našla se Crna Gora. Iako je u četiri utakmice upisala tri pobjede, mlada crnogorska reprezentacija nije se uspjela plasirati u četvrtfinale, što je izazvalo ogorčenje igrača, ali i reakciju tamošnjeg vaterpolskog saveza.

Crnogorci su natjecanje u skupini zaključili pobjedama protiv Zimbabvea, Italije i Njemačke. Jedini poraz doživjeli su od Rusije, i to tek nakon peteraca. Posebno je zanimljivo da su u izravnom dvoboju svladali Italiju, ali je upravo talijanska reprezentacija nastavila put prema četvrtfinalu.

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Razlog takvom raspletu nalazi se u formatu koji se bitno razlikuje od klasičnih vaterpolskih natjecanja. Umjesto podjele reprezentacija u skupine i uobičajenog sustava bodovanja, svih 36 sudionika bilo je objedinjeno na jednoj ljestvici. Svaka je momčad odigrala četiri susreta, a konačni poredak nije se određivao samo na temelju pobjeda i poraza.

Bodove je određivao računalni sustav koji je, uz pomoć umjetne inteligencije, procjenjivao rezultate u odnosu na snagu protivnika. Takav način rangiranja doveo je do situacije u kojoj broj ostvarenih pobjeda nije nužno značio i visoku poziciju na ljestvici.

Crna Gora je tako, unatoč omjeru 3-1, završila tek na 17. mjestu sa 74,3 boda. Ispred nje se našla Njemačka, koja je ostvarila dvije pobjede i dva poraza, ali je prikupila 77,8 bodova. Slična je situacija bila i s Australijom, dok su Italija i Španjolska, također s tri pobjede i jednim porazom, izborile plasman među osam najboljih.

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Još bizarniji bio je sam vrh poretka. Rusija je, iako je ostvarila samo jednu pobjedu nakon peteraca, završila na prvom mjestu. Iza nje su se plasirali Brazil i Hrvatska, koji su ostvarili maksimalan učinak od četiri pobjede u regularnom dijelu utakmica.

Za mlade Crnogorce takav rasplet značio je kraj nadanja o medalji. Nakon što su ostali bez četvrtfinala, uvjerljivo su svladali Peru 15-3 u utakmici za plasman, ali njihov nastup prije početka susreta privukao je veću pozornost od samog rezultata.

Tijekom predstavljanja momčadi crnogorski su igrači spustili glave i tako poslali jasnu poruku nezadovoljstva. Nije bilo povika ni otvorenog sukoba, već su se odlučili na tihi prosvjed protiv načina na koji je natjecanje organizirano. Vaterpolski savez Crne Gore kasnije je objasnio njihovu gestu. Naglasili su da nije bila usmjerena protiv protivnika ili organizatora, već da je predstavljala reakciju igrača koji su smatrali da su svojim igrama zaslužili puno bolji plasman.

"Najglasnije poruke ponekad ne trebaju riječi. Naši igrači nisu pozdravili predstavljanje kao znak nezadovoljstva sustavom natjecanja, a ne iz nepoštovanja prema bilo kome", poručili su iz Saveza.

Crnogorski savez posebno je istaknuo činjenicu da je njihova reprezentacija ostvarila tri pobjede u regularnom dijelu i samo jedan poraz nakon peteraca, ali joj ni to nije bilo dovoljno za mjesto među osam najboljih.

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