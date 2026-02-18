Obavijesti

DEMANTIRAO JE TVRDNJE

Mladi igrač Benfice: Vinicius me pogrešno shvatio, nikad nisam bio rasist. Realovci mi prijetili!

Novi rasistički skandal trese europski nogomet, a u središtu se ponovno našao Vinícius Júnior, zvijezda Real Madrida. Nakon utakmice Lige prvaka protiv Benfice, igrač portugalskog kluba Gianluca Prestianni (20) optužen je za rasističke uvrede. Argentinac se oglasio nakon utakmice, a u svojoj je poruci istaknuo kako je on zapravo žrtva.

‌- Želim razjasniti da ni u jednom trenutku nisam uputio rasističke uvrede Viniju Jr.-u, koji je nažalost pogrešno shvatio ono što je mislio da je čuo - stoji u priopćenju mladog Argentinca.

‌- Nikad nisam bio rasist prema nikome i žao mi je zbog prijetnji koje sam dobio od igrača Real Madrida - dodao je Prestianni.

UEFA Champions League - Play Off - First Leg - Benfica v Real Madrid
Foto: RODRIGO ANTUNES/REUTERS

Unatoč Prestiannijevom demantiju, mnogi su uvjereni da Argentinac laže. Kao glavni dokaz prilažu fotografiju i video snimke incidenta na kojima se jasno vidi kako Prestianni tijekom verbalnog sukoba rukom prekriva usta. Mnogi ističu kako je taj potez klasičan način da se spriječi čitanje s usana.

Inače, Real Madrid slavio je 1-0 na toj utakmici zahvaljujući golu Viniciusa koji je prethodio kaotičnim scenama na travnjaku.Za sada nema službenih reakcija iz klubova ili od strane Uefe, no s obzirom na viralnost incidenta i težinu optužbi, očekuje se da će se pokrenuti istraga. 

