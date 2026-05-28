Mladi 'vatreni' ostali u igri za polufinale Eura! Evo što im igra

Hrvatska U-17 nogometna reprezentacija u drugom je kolu Europskog prvenstva u Tallinnu pobijedila domaćina Estoniju 3-1. Tako su izabranici Marijana Budimira osvojili prve bodove na Euru i došli do prilike da se kvalificiraju u daljnju fazu natjecanja. Estonija je i nakon ždrijeba bila označena kao najslabiji suparnik u skupini A, koju još dijelimo sa Španjolskom i Belgijom.

U prvom kolu izgubili smo baš od Belgijaca, i to 2-0. Za naš prolazak sada će biti ključna posljednja utakmica protiv "furije", koja se igra u nedjelju u 13.30. U ranijem terminu u četvrtak međusobni susret odigrali su i favoriti Španjolska i Belgija, a "furia" je slavila 1-0. Španjolci su tako zasjeli na vrh skupine sa šest bodova, dok je Belgija druga jer nas je pobijedila u međusobnom ogledu.

Ako momčadi na kraju natjecanja po skupinama budu imale isti broj bodova, dalje će ići ona s boljim međusobnim omjerom. Hrvatska tako i dalje ima priliku za prolazak, no bit će teško. Ako Belgija, što je očekivano, pobijedi Estoniju, može se zatvoriti krug s tri reprezentacije s istim brojem bodova. Španjolska ima gol-razliku 5-1 i ako želimo proći, morati ćemo pobijediti s dva ili više golova razlike kako bismo izbacili Španjolce iz potencijalnog kruga tri momčadi sa šest bodova. Takav epilog sigurno nas vodi dalje.

Kako smo izgubili od Belgije, ne možemo biti ispred nje po međusobnom ogledu i istim brojem bodova. Druga stavka po kojoj se u tom slučaju može proći dalje jest gol-razlika, koja nam je trenutačno na nuli. Upravo bi ona mogla odlučivati. Nije nemoguće ni da se zatvori krug reprezentacija s istom gol-razlikom, a u tom će slučaju odlučivati postignuti golovi. Tu zasad daleko najbolje stoji Španjolska, koja ih je zabila pet.

Dovoljna nam je i bilo kakva pobjeda ako Belgija ne pobijedi Estoniju, ili remi ako kojim slučajem Estonci iznenađujuće pobijede Belgijce.