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ALISTAIR OVEREEM

Mlatio je svjetske prvake, Hrvatska ga totalno oduševila: 'Kupit ću kuću u Imotskom'

Piše Filip Sulimanec,
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Mlatio je svjetske prvake, Hrvatska ga totalno oduševila: 'Kupit ću kuću u Imotskom'
Foto: instagram
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Kupit ću kuću u Imotskom, definitivno. Sve što sam vidio i doživio u ovih nekoliko sati nezaboravno je. Ovo nisu prazne riječi, vjerujte mi. Volim Dalmaciju, Split i Hrvatsku, rekao je Overeem

Admiral

Alistair Overeem, jedan od najvećih svjetskih MMA boraca u povijesti borilačkih vještina ljetuje u Hrvatskoj. U pratnji supruge Sophie, svoje djece i članova obitelji, bivši prvak organizacija Strikeforce, Dream i K-1 World Grand Prix obišao je najpoznatije imotske prirodne znamenitosti, Crveno i Modro jezero, Gradski stadion Gospin dolac te stare gradske ulice, piše Slobodna Dalmacija.

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– Kupit ću kuću u Imotskom, definitivno. Sve što sam vidio i doživio u ovih nekoliko sati nezaboravno je. Ovo nisu prazne riječi, vjerujte mi. Volim Dalmaciju, Split i Hrvatsku. Svoje godišnje odmore provodim u ovom prelijepom kutku svijeta, a Imotski, iza ove planine, nešto je posebno – rekao je Overeem na veliko oduševljenje domaćina, imotskog gradonačelnika Luke Kolovrata, kao i njegovih prijatelja iz Splita – Hrvoja Znaora, poznatog majstora borilačkih vještina, te uglednog neurologa dr. Krešimira Čaljkušića.

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