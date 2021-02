Trebala je biti jedna od zvijezda UFC-a u onom valu kada je elitna MMA promocija stvarala marketinški prepoznatljiva lica. Paige VanZant našla se u društvu Michelle Waterson, Sagea Northcutta i drugih, koje je UFC pomno izgradio i 'plasirao na tržište'.

No, da bi sve funkcioniralo bilo je potrebno opravdati rezultate i u oktagonu. A ubrzo je uslijedio razlaz i s Northcuttom i s Paige... Napucani 'Super Sage' izgledao je kao He-Man precizno isklesana tijela, no kada je prešao u One Championship doživio je najteži poraz u karijeri nakon samo 29 sekundi. Cosmo Alexandre nokautirao je Amerikanca nanijevši mu tešku ozljedu lica s osam fraktura zbog koje je mora na operaciju.

Paige VanZant je, s druge strane, karijeru van UFC-a nastavila u boksu bez rukavica. Istaknula je kako ju BKFC plaća deset puta više od UFC-a (prema njezinim navodima to bi bilo oko 800 tisuća dolara po meču), ali ni tamo se nije iskazala borilačkim umijećem.

U debiju je izgubila jednoglasnom sudačkom odlukom od Britain Hart, no tko te pita kada lova sjeda u džep. Izgleda da je atraktivna plavuša nakon poraza konačno odlučila udovoljiti želji fanova i fokus karijere prebaciti na druge stvari.

Popularna je na društvenim mrežama, na Instagramu ju prati skoro 3 milijuna ljudi od koji je velika većina muških fanova. Pa je Paige 'popustila' i napravila stranicu PaigeFanZant.com, po uzoru na Only Fans, na kojem razne žene objavljuju ekplicitan sadržaj za odrasle koji naplaćuju.

- Učinila sam to - napisala je borkinja priloživši svoju fotografiju s prekrivenim strateškim dijelovima.

Paige je tako, izgleda, udovoljila velikom broju zahtjeva koje je primala tijekom karijere i talente odlučila usmjeriti u nešto sasvim drugo.