Modrić: Bilić je najbolja opcija! Razgovarat ću s njim pa odlučiti ostajem li u reprezentaciji...

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić još nije donio odluku o nastavku reprezentativne karijere, a razgovarat će s Hrvatskim nogometnim savezom i novim izbornikom Slavenom Bilićem, otkrio je u razgovoru za španjolski AS objavljenom u ponoć.

Vezni igrač, koji će za šest dana napuniti 41 godinu, dao je intervju u Milanovom kampu gdje je rekao da i dalje ne razmišlja o konkretnom datumu završetka karijere. Hrvatska će 26. rujna igrati s Češkom u Ligi nacija, a tri dana kasnije će gostovati u Sevilli kod svjetskog prvaka Španjolske. Pitanje je hoće li Modrić biti ondje.

"Prvo moram odlučiti i razgovarati sa Savezom i novim izbornikom koji je tek počeo raditi", rekao je Modrić iza kojeg su 202 utakmice za Hrvatsku.

Tel Aviv: Trening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Nakon što je Zlatko Kranjčar prvi pozvao Modrića u seniorsku reprezentaciju, Bilić je preuzeo Hrvatsku nakon Svjetskog prvenstva 2006. godine te je s Modrićem surađivao šest godina.

"Imamo jako dobar odnos. Zajedno smo proveli šest godina i napravili mnogo dobrih stvari. Njegov povratak je, po meni, vrlo dobra odluka Saveza, najbolja opcija", kazao je Modrić.

Ovaj tjedan se od reprezentacije Argentine oprostio 39-godišnji kapetan Lionel Messi.

"Kao što sam rekao, prvo moram razgovarati s izbornikom i Savezom te ih obavijestiti, a onda ćemo vidjeti hoćemo li se vidjeti (u Sevilli)", dodao je Modrić.

Nakon odlaska iz Real Madrida nastavio igrati za Milan, s kojim je započeo svoju drugu sezonu.

"Uvijek sam želio nastaviti. Htio sam vidjeti kako ću se osjećati, hoću li i dalje imati istu želju, strast i motivaciju. Na kraju sezone i nakon Svjetskog prvenstva te su želje još uvijek bile tu", rekao je.

Dodao je kako mu je u odluci pomogao i novi Milanov projekt.

"Razgovarao sam s novim trenerom, ljudima iz kluba i vlasnikom. Predstavili su mi novi projekt i rekli da sam njegov važan dio. To je također bilo važno", kazao je hrvatski veznjak.

Zadar: 9.9.1985. ro?en Luka Modri? | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Modrić ne želi reći da mu je aktualna sezona posljednja.

"Ne znam. Iskreno, moguće je, ali sada je rujan i ne želim o tome govoriti. Prvo želim vidjeti kako će proći sezona i kako ću se osjećati. Slušam svoje tijelo i živim iz dana u dan", rekao je.

"Znam da se kraj sve više približava, ali ne znam hoće li biti ove ili sljedeće godine. Možda još jedne. Nikad se ne zna."

Modrić je u razgovoru govorio i o životu u Milanu, gdje je, kako kaže, vrlo zadovoljan.

"Osjećam se jako dobro. Od prvog dana su me u klubu i među navijačima jako lijepo primili. Grad je lijep i uživam ovdje", rekao je.

Posebno je istaknuo da je Milan bio klub kojem se divio još kao dječak.

"Odrastao sam gledajući puno talijanskog nogometa jer je Italija blizu Hrvatskoj. U to je vrijeme Serie A možda bila najjača liga na svijetu, a Milan je bio moj klub iz djetinjstva. Divio sam mu se. Nikad nisam mislio da će me život na kraju dovesti ovdje", rekao je Modrić.

Milan, nakon 19 godina bez europskog trofeja, ove sezone je ostao bez plasmana u Ligu prvaka, ali će igrati u Europskoj ligi. Modrić smatra da klub uvijek mora težiti trofejima.

"Milan uvijek mora razmišljati o osvajanju trofeja zbog svoje povijesti i svega što je napravio. Ali moramo ići korak po korak. Imamo novog trenera, bilo je mnogo promjena i sezona je duga", rekao je.

Modrić se osvrnuo i na svoj bivši klub Real Madrid, koji je ponovno preuzeo José Mourinho.

"Već se po prvim utakmicama vidi da je ovo drugačiji Real, Real koji ulijeva strah. Sviđa mi se", rekao je Modrić.

Povratak Mourinha u Madrid smatra vrlo dobrom odlukom.

"On poznaje klub, pobjednik je i ima nevjerojatnu osobnost. Posebno mi je drag jer me upravo on doveo u Real Madrid (2012.). Rekao je klubu: 'Želim ovog igrača ili nikoga drugog'", prisjetio se Modrić.

Modrić je govorio i o Cristianu Ronaldu, svom bivšem suigraču iz Real Madrida, koji je također u 41. godini.

Portugalcu nedostaju još 22 pogotka do 1000 službenih golova, a Modrić ne sumnja da će ostvariti taj cilj.

"Cristiano je nevjerojatan, fenomen. Nemam nikakve sumnje da će doći do tog broja. Sve što je napravio i što i dalje radi je za divljenje", rekao je.

"Ima barem još godinu dana i siguran sam da će uspjeti. Ne znam koliko još želi igrati, ali ako želi igrati do 50. godine, zabijat će golove i tada."

Modrić se osvrnuo i na posljednji nastup Hrvatske na Svjetskom prvenstvu te kontroverzne sudačke odluke. Poraz od Portugala opisao je kao veliku frustraciju, smatrajući da je Hrvatska odigrala vrlo dobru utakmicu.

Kritizirao je i način na koji se koristi VAR.

"VAR je dijelom dobar za nogomet, ali mislim da ga koriste na pogrešan način i selektivno. Tehnologija treba pomagati kod očitih pogrešaka, poput zaleđa ili gol-linije, ali odluke u sivim zonama trebaju ostati u rukama suca", zaključio je Modrić.