Modrić gurao Milan 'iz sjene' i dijelio lopte, Baturina pokazao veliku zrelost. Evo kako su igrali

Milan i Como odigrali su 1-1 u zaostalom 24. kolu talijanske Serie A na San Siru. Gosti su poveli golom Nica Paza nakon velike greške Mikea Maignana na golu Milana, a onda je u drugom dijelu Rafael Leao donio izjednačenje sjajnim lobom. Luka Modrić odigrao je cijeli susret za Milan, a Martin Baturina za Como.

Foto: Daniele Mascolo

Modrić je od početka pokazao da je raspoložen te je pokušavao loptama u prostor napraviti prilike za gol. Spuštao se po loptu i ulazio između linija, ali napadači i bekovi nisu najbolje koristili njegove lopte. I u obrambenim zadaćama bio je sjajan, a koliko je bio dominantan u dodavanju pokazuje statistika. Imao je 60/66 točnih dodavanja, od čega 36 na protivničkoj polovici. Gurao je Milan prema izjednačenju te na kraju dobio ocjenu 7.4.

Martin Baturina nešto je sporije ušao u susret, ali se nakon 15. minuta probudio. Čak je i asistirao u prvom poluvremenu pri rezultatu 0-0, ali je gol poništen zbog zaleđa. Sjajno je istrčao kontru, oslobodio se na krilu pa lijepo podvalio za Vojvodu koji je zakucao, ali je prebrzo utrčao u prostor pa je podignuta zastavica. Imao je bivši Dinamovac i lijepu šansu pred kraj kada je opalio iz voleja, ali pored gola. Imao je 43/50 točnih dodavanja te je sve driblinge uspješno izveo, a pokazao je veliku mirnoću i zrelost. Dobio je ocjenu 7.0, a samo je Paz bio bolji od njega.

Treba reći kako su i Modrić i Baturina jako dobro odrađivali obrambene zadatke. Presijecali su napade protivnika, bili agresivni, a i nekoliko puta su bili u duelima. Ovim rezultatom sretniji je Como koji je preskočio Atalantu i sada je šesti, a Milan se nije uspio približiti Interu koji na vrhu ima sedam bodova prednosti.