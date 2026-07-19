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ČEKA SE ODLUKA

Modrić nastavlja u Milanu, a od 'vatrenih' se oprašta u Splitu?

Piše Bruno Lukas,
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Modrić nastavlja u Milanu, a od 'vatrenih' se oprašta u Splitu?
SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Luka Modrić potpisuje novi jednogodišnji ugovor s Milanom pod istim uvjetima kao prošle sezone, a potpis se očekuje sredinom tjedna. Pitanje reprezentacije ostaje otvoreno, no Split već bruji o scenariju

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Luka Modrić (40) nastavlja karijeru u Milanu, a novi jednogodišnji ugovor potpisuje sredinom tjedna, najvjerojatnije u srijedu, piše Jurica Radić s Germanijaka. Uvjeti ugovora ostaju isti kao prošle sezone, 3,5 milijuna eura plus bonusi.

Novi trener Ruben Amorim jasno je stavio do znanja da računa na Modrića.

- Mislim da je on ključni igrač za nas, posebno na početku, da dobijemo više posjeda. Ne kažem da će igrati svaku utakmicu, ali stvarno želimo računati na njega - rekao je Portugalac.

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Pitanje reprezentacije i dalje je otvoreno. Modrić je prije četiri dana sjeo na ručak s novim izbornikom Slavenom Bilićem u Zadru, a konačnu odluku o umirovljenju još nije donio.

Dok se čeka Lukina odluka, isti autor piše kako bi Modrićev oproštaj od 'vatrenih' mogao biti na Poljudu 6. listopada u utakmici Lige nacija protiv Španjolske.

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Bilić će tada upisati povratnički debi u ulozi izbornika na Poljudu, a Modrić bi mu mogao biti poseban poklon za premijeru. Konačna je odluka na Luki koji početkom rujna navršava 41. godinu.

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Komentari 12
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