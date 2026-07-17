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ISKUSNI SLOVENAC

Kek o 'vatrenima' i Biliću: 'Bio sam tužan, ali nema brige...'

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: 1 min
Kek o 'vatrenima' i Biliću: 'Bio sam tužan, ali nema brige...'
Rijeka: Nogometaši Rijeke počeli s pripremam za nadolazeću sezonu | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Matjaž Kek, koji je početkom lipnja počeo drugi mandat na klupi Rijeke, govorio je o novoj sezoni, konkurentima Dinamu i Hajduku, mogućem odlasku Tonija Fruka te ispadanju Hrvatske s Mundijala

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Matjaž Kek (64) vratio se u Rijeku s jasnom vizijom i bez skrivenih misli, i s puno tema za razgovor. Na Rujevici je po drugi put i usporedba s prvim mandatom odmah je pozitivna.

- Organizacijski i po uvjetima napravljen je fantastičan napredak. Između sjevera i juga pojavila se Rijeka koja osvaja trofeje i koja je odlično predstavljala hrvatski klupski nogomet u Europi - poručio je trener, koji se osvrnuo i na konkurente.

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Za Dinamo kaže da je 'dokazana kvaliteta s jasnom rukom Bobana', a Hajduku, Dinamu, Varaždinu i Rijeci želi uspješnu europsku sezonu, rekao je za Dnevnik Nove TV.

O transferima i mogućem odlasku Tonija Fruka, Kek je miran.

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- Normalno je da igrači koji dosegnu određenu kvalitetu naprave iskorak u karijeri. Važno je da to bude pravi potez za igrača i za klub. Veselim se i povratku Nike Jankovića jer smatram da pripada ovoj momčadi - objasnio je.

Ispadanje Hrvatske s Mundijala pratio je s tugom.

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- Bio sam tužan. U utakmici protiv Portugala, posebno u drugom poluvremenu, vidjela se kvaliteta i klasa. Portugal se već drugi put izvukao na jedanaesterce, prvo od Slovenije, sada od Hrvatske. Mislim da hrvatska reprezentacija ima perspektivu i nema razloga za zabrinutost - otkrio je.

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O Slavenu Biliću na klupi Vatrenih Kek nije imao dvojbi.

- Izbor Slavena Bilića meni je potpuno logičan. I ja sam se vratio na izborničku funkciju u Sloveniji, u tome nema ništa loše. Bilić je dokazano ime, objektivan, miran, staložen i zna nogomet. Treba mu pružiti maksimalnu podršku - zaključio je Kek.

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