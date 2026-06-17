'Mi Hrvati' na Trgu pripremili spektakl: 'Osigurali smo prostor za 450 klinaca, bit će i majica...'

Hrvatska pjesma, zvuk tambure, slavonska emocija i snažan navijački ponos ovoga će ljeta odjekivati u Zagrebu, Torontu i Philadelphiji. Slavonia band, sastav sa službenim sjedištem u Đakovu, nastupit će danas, 17. lipnja 2026. godine, u fan zoni na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, u organizaciji CFE Mi Hrvati, uoči utakmice Hrvatska - Engleska.

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CFE Mi Hrvati, odnosno Hrvatsko navijačko veleposlanstvo, već je prepoznatljivo po organizaciji velikih navijačkih okupljanja, fan zona i raznih aktivnosti koje povezuju hrvatske navijače u domovini i iseljeništvu. Njihove fan zone na glavnim hrvatskim trgovima postale su simbol zajedništva, pjesme, emocije i snažne podrške Vatrenima, pretvarajući gradske prostore u pravo navijačko srce Hrvatske.

U sklopu događanja u Zagrebu osiguran je i poseban VIP prostor za djecu, kapaciteta za 450 djece, koji će biti smješten neposredno ispred pozornice. Taj će prostor biti pod stalnim nadzorom, kako bi djeca mogla sigurno i bezbrižno uživati u programu, glazbi i atmosferi navijačkog dana. Uz to, najspretniji i najsretniji sudionici bit će nagrađeni - tijekom programa ispucavat će se više od 100 navijačkih majica kao dar publike, a djeca u VIP zoni također će dobiti posebne poklone sponzora.

Nastup u Zagrebu za Slavonia band predstavlja posebnu uvertiru u veliko glazbeno i navijačko putovanje preko Atlantika. Nakon zagrebačkog nastupa, bend putuje u Sjevernu Ameriku, gdje će tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. nastupati pred hrvatskim navijačima u Torontu i Philadelphiji, donoseći dio Hrvatske kroz pjesmu, tamburu i emociju.

Prvi nastup održat će se 23. lipnja u Torontu, u sklopu navijačkog programa uoči utakmice Panama - Hrvatska, na lokaciji Toronto Event Centre, 15 Saskatchewan Road, Exhibition Place, Toronto. Nekoliko dana kasnije, 27. lipnja, Slavonia band nastupit će i u Philadelphiji, uoči utakmice Hrvatska - Gana.

Modna revija “Žene navijaju” održat će se također 17. lipnja 2026. godine u fan zoni na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, neposredno prije utakmice Engleska - Hrvatska.

U samom srcu Zagreba premijerno će biti predstavljena limitirana premium kolekcija “Žene navijaju”, nastala kao spoj hrvatskog dizajna, domaće proizvodnje, ženskog poduzetništva i snažnog navijačkog identiteta.