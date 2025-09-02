Obavijesti

Sport

Komentari 2
PODUZETNIK LUKA

Modrić ne staje! Uložio u tvrtku koja se bavi izradom - kosilica

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Modrić ne staje! Uložio u tvrtku koja se bavi izradom - kosilica
Foto: Jordan Pettitt/PRESS ASSOCIATION

Osim što nogometna legenda, Modrić je i uspješan poduzetnik. Pokazao je kako razmišlja o životu nakon igračke karijere koja, čak ni u njegovom primjeru, nije vječna

Luka Modrić (39) i u poznim nogometnim godinama pokazuje predanost i profesionalnost koja ostalima može poslužiti samo kao primjer. Kapetan ''vatrenih'' ovog je ljeta napustio Real Madrid nakon 13 godina i pridružio se u Milanu, a "rossonere" je već oduševio, pogotovo asistencijom u trećoj utakmici za klub.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Modrić glavna vijest talijanskih novina: 'On donosi pobjedničku kulturu poput Bobana i Kake' 01:02
Modrić glavna vijest talijanskih novina: 'On donosi pobjedničku kulturu poput Bobana i Kake' | Video: 24sata/Pixsell/Instagram

Osim što nogometna legenda, Modrić je i uspješan poduzetnik. Pokazao je kako razmišlja o životu nakon igračke karijere koja, čak ni u njegovom primjeru, nije vječna. Prije nekoliko mjeseci pridružio se vlasničkoj strukturi velškog velikana Swanseaja, koji se natječe u drugoj engleskoj ligi.

VOZNI PARK NAŠIH NOGOMETAŠA FOTO Što voze 'vatreni'? Modrić ima Bentleya i sponzorski BMW, Dalić je dobio poklon iz Emirata
FOTO Što voze 'vatreni'? Modrić ima Bentleya i sponzorski BMW, Dalić je dobio poklon iz Emirata

Modrić je u utorak objavio novo partnerstvo. Postao je globalni ambasador tvrtke Mova, koja se bavi izradom modernih i luksuznih kosilica za travu te usisavača.

Luka Modri? i supruga Vanja na polufinalnoj utakmici Wimbledona izme?u Španjolca Carlosa Alcaraza i Rusa Daniila Medvedeva
Foto: Jordan Pettitt/PRESS ASSOCIATION

- Baš kao i na nogometnom travnjaku, za kosilicu su važni vizija, preciznost i savršeni timski rad - napisao je Modrić u objavi na društvenim mrežama.

HRVATSKI MAESTRO Modrić se javio nakon pobjede Milana i izazvao oduševljenje navijača: 'Legendo, majstore!'
Modrić se javio nakon pobjede Milana i izazvao oduševljenje navijača: 'Legendo, majstore!'

Mova je tvrtka sa sjedištem u Hong Kongu, a s Modrićem bi mogla dosegnuti novu razinu u svojem poslovanju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO HNL transferi: Napadač Kölna blizu dolaska u Hrvatsku?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Napadač Kölna blizu dolaska u Hrvatsku?

Posljednji su dani ljetnog prijelaznog roka. Pratite s nama sve glasine i potvrđene poslove mercata za domaće nogometne klubove
Završio je prijelazni rok u Ligama petice! Liverpool doveo Isaka, Livaković u Španjolskoj
INOZEMNI MERCATO

Završio je prijelazni rok u Ligama petice! Liverpool doveo Isaka, Livaković u Španjolskoj

Ljetni prijelazni rok u ligama "petice" završio je u ponedjeljak
FOTO Wanda u centru skandala. Icardi objavio popis muškaraca s kojim ga je navodno prevarila
BURNA BRAKORAZVODNA PARNICA

FOTO Wanda u centru skandala. Icardi objavio popis muškaraca s kojim ga je navodno prevarila

Brakorazvodna drama između Icardija i Wande Nare pretvara se u medijsku sapunicu, u kojoj se bivši supružnici međusobno optužuju za nevjeru i izdaju, dok se otkrivaju sve dublji slojevi njihove veze

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025