Osim što nogometna legenda, Modrić je i uspješan poduzetnik. Pokazao je kako razmišlja o životu nakon igračke karijere koja, čak ni u njegovom primjeru, nije vječna
Modrić ne staje! Uložio u tvrtku koja se bavi izradom - kosilica
Luka Modrić (39) i u poznim nogometnim godinama pokazuje predanost i profesionalnost koja ostalima može poslužiti samo kao primjer. Kapetan ''vatrenih'' ovog je ljeta napustio Real Madrid nakon 13 godina i pridružio se u Milanu, a "rossonere" je već oduševio, pogotovo asistencijom u trećoj utakmici za klub.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Osim što nogometna legenda, Modrić je i uspješan poduzetnik. Pokazao je kako razmišlja o životu nakon igračke karijere koja, čak ni u njegovom primjeru, nije vječna. Prije nekoliko mjeseci pridružio se vlasničkoj strukturi velškog velikana Swanseaja, koji se natječe u drugoj engleskoj ligi.
Modrić je u utorak objavio novo partnerstvo. Postao je globalni ambasador tvrtke Mova, koja se bavi izradom modernih i luksuznih kosilica za travu te usisavača.
- Baš kao i na nogometnom travnjaku, za kosilicu su važni vizija, preciznost i savršeni timski rad - napisao je Modrić u objavi na društvenim mrežama.
Mova je tvrtka sa sjedištem u Hong Kongu, a s Modrićem bi mogla dosegnuti novu razinu u svojem poslovanju.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+