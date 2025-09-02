Modrić ne staje! Uložio u tvrtku koja se bavi izradom - kosilica

Luka Modrić (39) i u poznim nogometnim godinama pokazuje predanost i profesionalnost koja ostalima može poslužiti samo kao primjer. Kapetan ''vatrenih'' ovog je ljeta napustio Real Madrid nakon 13 godina i pridružio se u Milanu, a "rossonere" je već oduševio, pogotovo asistencijom u trećoj utakmici za klub.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:02 Modrić glavna vijest talijanskih novina: 'On donosi pobjedničku kulturu poput Bobana i Kake' | Video: 24sata/Pixsell/Instagram

Osim što nogometna legenda, Modrić je i uspješan poduzetnik. Pokazao je kako razmišlja o životu nakon igračke karijere koja, čak ni u njegovom primjeru, nije vječna. Prije nekoliko mjeseci pridružio se vlasničkoj strukturi velškog velikana Swanseaja, koji se natječe u drugoj engleskoj ligi.

Modrić je u utorak objavio novo partnerstvo. Postao je globalni ambasador tvrtke Mova, koja se bavi izradom modernih i luksuznih kosilica za travu te usisavača.

Foto: Jordan Pettitt/PRESS ASSOCIATION

- Baš kao i na nogometnom travnjaku, za kosilicu su važni vizija, preciznost i savršeni timski rad - napisao je Modrić u objavi na društvenim mrežama.

Mova je tvrtka sa sjedištem u Hong Kongu, a s Modrićem bi mogla dosegnuti novu razinu u svojem poslovanju.