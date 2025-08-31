Obavijesti

Modrić se javio nakon pobjede Milana i izazvao oduševljenje navijača: 'Legendo, majstore!'

Piše Luka Tunjić,
Modrić se javio nakon pobjede Milana i izazvao oduševljenje navijača: 'Legendo, majstore!'
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Modrić je u petak s Milanom gostovao kod Leccea, a upisao je prvu asistenciju za 'rossonere'. Sada se oglasio preko društvneih mreža i time izazvao oduševljenje talijanskih navijača

Legendarni hrvatski kapetan Luka Modrić (39) započeo je novo poglavlje svoje blistave karijere u dresu talijanskog velikana Milana, a prvom pobjedom pohvalio se i na društvenim mrežama, izazvavši oduševljenje navijača diljem svijeta.

Nakon važne pobjede, Modrić je na svom Instagram profilu podijelio seriju fotografija s utakmice na kojima ga vidimo u punoj akciji u prepoznatljivom bijelom gostujućem dresu Milana. Uz fotografije je poslao i jasnu poruku na engleskom i talijanskom jeziku: "Dobra pobjeda! Zajedno naprijed", napisao je Modrić uz crveno-crna srca koja simboliziraju boje kluba.

Ova objava dolazi nakon gostovanja Milana kod Leccea, gdje je njegova momčad slavila s 2-0. Modrić je u toj utakmici odigrao svih 90 minuta i odmah upisao svoju prvu asistenciju, postavši najstariji veznjak kojem je to uspjelo u Serie A otkad postoje mjerenja.

Nakon 13 trofejnih godina u Real Madridu, 39-godišnji veznjak dokazuje da je i dalje na vrhunskoj razini te da je spreman voditi novu momčad prema uspjesima, baš kao što je to od njega tražio i trener Massimiliano Allegri.

Serie A - Lecce v AC Milan
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Njegova objava izazvala je lavinu reakcija. Obožavatelji Milana zasuli su ga komplimentima poput "Maestro" i "Legendo", dok su se javili i brojni nostalgični navijači Real Madrida. "Nedostaješ nam u Madridu, Lukita", jedan je od komentara koji pokazuje koliko je dubok trag ostavio u Španjolskoj.

