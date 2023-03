Modrić o Baleu: Nismo se čuli, golf mu je prva preokupacija

Luka Modrić danas će od 20.45 sati povesti hrvatsku nogometnu reprezentaciju u još jedne kvalifikacije za Europsko prvenstvo.

POGLEDAJTE VIDEO:

Prvi protivnik je Wales, koji je stigao na Poljud u novom ruhu. Gareth Bale oprostio se nogometa, a velški izbornik ne može računati ni na Daviesa.

- Nismo se čuli oko utakmice, golf mu je prva preokupacija. To je veliki hendikep za njih što ga nema, on je najbolji igrač u povijesti Walesa po meni, a morat će promijeniti način i stil igre jer se dosta baziralo na njegovu kvalitetu. No svakako imaju dobrih igrača - kazao je kapetan 'vatrenih' za Dnevnik Nove TV.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Modrić je na jučerašnjoj tiskovnoj konferenciji, između ostalog, pričao o Realu, Cristianu Ronaldu i potencijalnom odlasku u mirovinu.

- Idealno bi bilo završiti karijeru u Realu i reprezentaciji u isto vrijeme, ali vidjet ćemo što će se dogoditi. Toliko volim nogomet, uživam u njemu i to je jedan od razloga zašto toliko trajem. Otpočetka uživam u njemu, nogomet mi je sve - kazao je Luka.

Najčitaniji članci