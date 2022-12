Modrić o podcjenjivanju Hrvata i mirovini: Ako imate savjet, javite se! A sad starci pobjeđuju

Luka Modrić najavio je, uz izbornika Zlatka Dalića, četvrtfinalnu utakmicu Svjetskog prvenstva u Katru protiv Brazila, momčadi u kojoj ima dosta poznanika, bivših i sadašnjih suigrača.

Jeste li opušteni uoči Brazila?

- Napravili smo jaku veliku stvar ulaskom u četvrtfinale. Bez obzira na to, želimo još više. Znamo da nas čeka možda i najveća utakmica na turniru protiv jednog od favorita za osvajanje naslova, uvijek jest, ali po prikazanoj igri na ovom SP-u s pravom su u toj grupi. Moramo samo biti pravi, dati maksimum kao što smo dali u svakoj utakmici dosad. Maksimum mogućnosti, odigrati najbolju utakmicu i onda imamo šanse. Da se zadovoljavamo što smo tu, definitivno ne. Znamo da nas čeka utakmica protiv velikog suparnika, ali imamo svoju snagu, vjerujemo u nas i tako ćemo se postaviti na terenu.

Igraju li i dalje stari protiv mladih?

- I dalje postoje utakmice stari protiv mladih, samo što ovaj put starci pobjeđuju. Jedna je utakmica završila neriješeno, ali uglavnom starci pobjeđuju.

Kako vidiš uvjete u Katru?

- Što se tiče organizacije i atmosfere, sve je super. Osjećamo se ugodno i uživamo tu. Sve je dobro organizirano, nema puno putovanja. Nemam nikakve primjedbe, sve je u najboljem redu - dodao je Modrić.

Ako mogu pomoći da se oteža posao Viniciusu...

Vinicius te nahvalio prije utakmice.

- Lijepo je čuti kad Vini priča lijepo o meni, biranim riječima. On je odličan dečko, imamo super odnos. Igra u nevjerojatnoj formi, napredovao je jako puno otkad je došao u Real, to pokazuje i u Realu i reprezentaciji, to pokazuje i na SP-u. Sutra nas očekuje težak zadatak zaustaviti ga. Svi znaju njegove kvalitete, ali ako mogu nekim detaljem pomoći da mu se oteža posao, sigurno ću to napraviti. Ovdje smo da se svatko bori za svoju zemlju.

Dvanaesta je ovo utakmica na SP-u pod Dalićevim vodstvom. Kako uspoređujete ovu utakmicu s onih 11, koja joj je najsličnija?

- Slažem se s izbornikom. Francuska je u tom rangu, samo što je ono bilo finale. To je ta veličina utakmice.

Koji je ključ utakmice?

- Nekoliko puta sam igrao s Brazilom, još ih nismo uspjeli pobijediti. Nadam se da će se ta tradicija promijeniti. Brazil na svakoj poziciji ima fenomenalne igrače, to su jedni od najboljih igrača na svijetu. Morat ćemo biti vrlo agresivni, trkački na pravom nivou, ne dati im da se razigraju. To će biti važno kad ne budemo imali loptu, biti agresvni, čvrsti i ne dati im da se razmašu.

Ako dođe do penala, bit ćemo samouvjereni

Što misliš o Brazilu i Argentini?

- Ponajbolje svjetske momčadi s puno velikih igrača koje su igrale tu i koji još igraju. Uživam ih gledati, gušt je igrati protiv takvih momčadi. Imamo jednu takvu šansu sutra. Igrali smo i s Argentinom i Brazilom, to je praznik za nogomet i nešto što svaki igrač želi, pogotovo na SP-ima. Sve najbolje o tim momčadima. Velikani nogometa.

Kamerun je jedina reprezentacija koja je pobijedila Brazil. Što ste naučili?

- Nisam imao priliku gledati tu utakmicu, ali su Brazilci dosta toga promijenili. Nisu igrali s najjačom momčadi, ali mogu složiti dvije top momčadi. Nije to mjerilo, ali je pokazatelj da se i njih može pobijediti.

Protiv Japana ste prošli na penale, hoće li oni opet odlučiti?

- Svaka je utakmica za sebe. Pokazali smo mentalnu snagu i čvrstinu u produžecima i penalima. Ako dođe do toga, zadnja utakmica dala nam je veliko samopouzdanje i ući ćemo samouvjereni. Vidjet ćemo što će biti, hoće li u 90 ili do penala. Spremni smo na sve.

Pocjenjivanje? To nas ne zabrinjava

Brazil je nikad veći favorit, je li to podcjenjivački?

- Statistikama se ne bavimo, fokusirani smo na nas. Normalno da svi daju Brazilu veće šanse kao i svim velikim momčadima kad igraju protiv nas, tipa Argentina, Brazil, Španjolska, uvijek ih favoriziraju. Ali puno puta bismo pokazali da ne pobjeđuju uvijek favoriti. Uopće nas to ne zabrinjava, poštujemo svaku reprezentaciju, ali i vjerujemo u nas i sposobni smo za sve.

Je li ovo tvoje zadnje Svjetsko prvenstvo? Imaš li neki recept da budeš još mlađi i ne ideš u mirovinu kao što si nekad imao za rast?

- Ne razmišljam o budućnosti, vidjet ćemo dokad ću igrati. Sto posto sam koncentriran na ovo što je ispred nas. Bit će vremena za razmišljanje o budućnosti. Nažalost, nemam neku taktiku za pomlađivanje kao što je to bilo za rast. Ako ti imaš, slobodno se javi, haha - odgovorio je Luka španjolskom novinaru.

Hrvatska je jedna od najsporijih momčadi, a Brazil najbržih na ovom SP-u.

- Mi igramo kako igramo, nekad je dobro, nekad manje dobro. Ali uvijek dajemo maksimum da što bolje predstavimo Hrvatsku i ostavimo što bolji rezultat. Vidjet ćemo kakva će biti Hrvatska i što može Brazil očekivati. Spremni smo i vjerujemo da možemo napraviti veliku stvar. Najvažnije je dati maksimum pa što bude...

Jednostavno, talentirana smo nacija

Igraš protiv dosta suigrača iz Real Madrida, kakav je osjećaj igrati protiv njih?

- Veselim se što ću igrati protiv nekih bivših i sadašnjih suigrača, ali prijatelji možemo biti nakon utakmice. Svatko gleda sebe i bori se za svoju državu. Dat ćemo maksimum da pokušamo otići korak dalje.

Kako bi ocijenio vezni red Hrvatske sad kad nema Rakitića?

- Veća je odgovornost sad. Uvijek sam imao odgovornost, a danas, kad nema Ivana (Rakitića), i dalje imamo sjajnu veznu liniju. Tu je Mateo koji igra fenomenalan nogomet i nadomjestio ga je jako dobro. Opet smo dobri, ne možda tako dobri kao u Rusiji, ali imamo sjajnu momčad.

Zašto Hrvatska daje toliko sjajnih nogometaša?

- Hrvatska je, ne samo u nogometu, jako talentirana nacija. Uvijek izbacujemo talente u svim sportovima. U nogometu je to oduvijek bilo, imali smo velikih, talentiranih igrača. Hrvatska je po tome prepoznatljiva. Nemam neko posebno objašnjenje. Volimo sport, rađaju se talenti. Dobro se radi u školama nogometa gdje se dosta radi s djecom, uči ih se kako i što raditi. Jednostavno, talentirana smo nacija. Teško mi je reći zašto je to tako - zaključio je Luka.

