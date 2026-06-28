Modrić postao najstariji asistent u povijesti svjetskih prvenstava

Luka Modrić još je jednom pokazao da i u 40. godini može odlučivati utakmice na najvećoj nogometnoj pozornici. Kapetan hrvatske reprezentacije asistirao je za pobjednički pogodak u slavlju 2-1 protiv Gane te postao najstariji asistent u povijesti svjetskih prvenstava.

Hrvatska je u Philadelphiji pobijedila Ganu u posljednjem kolu skupine L i izborila nokaut-fazu s drugog mjesta. "Vatreni" su skupili šest bodova, dok je Engleska pobjedom 2-0 protiv Paname osvojila skupinu sa sedam bodova. Gana je završila treća s četiri boda te također prošla dalje. Hrvatsku je u vodstvo u 31. minuti doveo Petar Sučić odličnim udarcem iz daljine. Gana je izjednačila preko Derricka Luckassena u 73. minuti, ali odluka je pala deset minuta poslije.

Modrić je precizno izveo udarac iz kuta, a Nikola Vlašić najviše skočio u kaznenom prostoru i glavom pogodio za konačnih 2-1. Hrvatski kapetan tako je odličnu predstavu okrunio asistencijom koja je "vatrenima" donijela pobjedu i nastavak natjecanja. Modrić je sa 40 godina i 292 dana postao najstariji igrač koji je asistirao na utakmici svjetskog prvenstva, barem od 1966. godine, otkako se detaljno prate statistički podatci.

40 - Aged 40y 291d today, Luka Modric has become the oldest player to provide an assist at the World Cup on Opta record (since 1966).



Timeless. pic.twitter.com/Pv8S1W8br3 — OptaJoe (@OptaJoe) June 27, 2026

Dosadašnji rekord držao je brazilski branič Thiago Silva. On je imao 38 godina i 83 dana kada je asistirao u pobjedi Brazila 4-1 protiv Južne Koreje u osmini finala Svjetskog prvenstva 2022. godine. Među najstarijim asistentima nalazi se i legendarni Kamerunac Roger Milla, koji je protiv Engleske 1990. godine asistirao s 38 godina i 51 danom.

Nakon nešto slabijih nastupa u prvim dvjema utakmicama turnira, Modrić je protiv Gane podsjetio na svoja najbolja izdanja. Odigrao je svih 90 minuta, diktirao ritam hrvatske igre i preuzeo odgovornost kada se odlučivala sudbina reprezentacije. Ovo je Modriću peto Svjetsko prvenstvo. Hrvatsku je predvodio do srebrne medalje u Rusiji 2018. i bronce u Katru 2022., a sada je ponovno odigrao ključnu ulogu u plasmanu među 32 najbolje reprezentacije svijeta.

Hrvatska će u šesnaestini finala igrati protiv drugoplasirane momčadi skupine K, odnosno Portugala ili Kolumbije. Kolumbija uoči njihova međusobnog dvoboja ima šest bodova, a Portugal četiri. Pobijede li Portugalci, Hrvatska će igrati protiv Kolumbije, dok bi pobjeda Kolumbije ili neodlučen rezultat Vatrenima donijeli susret s Portugalom.