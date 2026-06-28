Obavijesti

Sport

Komentari 0
ČUDESNI KAPETAN

Modrić postao najstariji asistent u povijesti svjetskih prvenstava

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Modrić postao najstariji asistent u povijesti svjetskih prvenstava
SP 2026 Hrvatska pobijedila Ganu i plasirala se u drugi krug Svjetskog prvenstva | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Modrić je precizno izveo udarac iz kuta, a Vlašić najviše skočio i glavom pogodio za konačnih 2-1. Hrvatski kapetan tako je odličnu predstavu okrunio asistencijom koja je "vatrenima" donijela pobjedu i nastavak SP-a

Admiral

Luka Modrić još je jednom pokazao da i u 40. godini može odlučivati utakmice na najvećoj nogometnoj pozornici. Kapetan hrvatske reprezentacije asistirao je za pobjednički pogodak u slavlju 2-1 protiv Gane te postao najstariji asistent u povijesti svjetskih prvenstava.

Hrvatska je u Philadelphiji pobijedila Ganu u posljednjem kolu skupine L i izborila nokaut-fazu s drugog mjesta. "Vatreni" su skupili šest bodova, dok je Engleska pobjedom 2-0 protiv Paname osvojila skupinu sa sedam bodova. Gana je završila treća s četiri boda te također prošla dalje. Hrvatsku je u vodstvo u 31. minuti doveo Petar Sučić odličnim udarcem iz daljine. Gana je izjednačila preko Derricka Luckassena u 73. minuti, ali odluka je pala deset minuta poslije.

Modrić je precizno izveo udarac iz kuta, a Nikola Vlašić najviše skočio u kaznenom prostoru i glavom pogodio za konačnih 2-1. Hrvatski kapetan tako je odličnu predstavu okrunio asistencijom koja je "vatrenima" donijela pobjedu i nastavak natjecanja. Modrić je sa 40 godina i 292 dana postao najstariji igrač koji je asistirao na utakmici svjetskog prvenstva, barem od 1966. godine, otkako se detaljno prate statistički podatci.

Dosadašnji rekord držao je brazilski branič Thiago Silva. On je imao 38 godina i 83 dana kada je asistirao u pobjedi Brazila 4-1 protiv Južne Koreje u osmini finala Svjetskog prvenstva 2022. godine. Među najstarijim asistentima nalazi se i legendarni Kamerunac Roger Milla, koji je protiv Engleske 1990. godine asistirao s 38 godina i 51 danom.

Nakon nešto slabijih nastupa u prvim dvjema utakmicama turnira, Modrić je protiv Gane podsjetio na svoja najbolja izdanja. Odigrao je svih 90 minuta, diktirao ritam hrvatske igre i preuzeo odgovornost kada se odlučivala sudbina reprezentacije. Ovo je Modriću peto Svjetsko prvenstvo. Hrvatsku je predvodio do srebrne medalje u Rusiji 2018. i bronce u Katru 2022., a sada je ponovno odigrao ključnu ulogu u plasmanu među 32 najbolje reprezentacije svijeta.

POGLEDAJTE GALERIJU Dirljive scene nakon pobjede: 'Vatreni' as ljubio sina, Modrić čestitao, Luka Sučić sa sestrama
Dirljive scene nakon pobjede: 'Vatreni' as ljubio sina, Modrić čestitao, Luka Sučić sa sestrama

Hrvatska će u šesnaestini finala igrati protiv drugoplasirane momčadi skupine K, odnosno Portugala ili Kolumbije. Kolumbija uoči njihova međusobnog dvoboja ima šest bodova, a Portugal četiri. Pobijede li Portugalci, Hrvatska će igrati protiv Kolumbije, dok bi pobjeda Kolumbije ili neodlučen rezultat Vatrenima donijeli susret s Portugalom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?

SP 2026. ulazi u najuzbudljiviju fazu, a Hrvatska lovi novu medalju u proširenom Mundijalu s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: U Hajduk stiže Brazilac Dalisson, a s uz njega dolazi i španjolski veznjak...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: U Hajduk stiže Brazilac Dalisson, a s uz njega dolazi i španjolski veznjak...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Hrvatska - Gana 2-1: 'Vatreni' izborili nokaut-fazu na SP-u na krilima P. Sučića i Nikole Vlašića
'VATRENI' DRUGI U SKUPINI

Hrvatska - Gana 2-1: 'Vatreni' izborili nokaut-fazu na SP-u na krilima P. Sučića i Nikole Vlašića

HRVATSKA - GANA 2-1 Nevjerojatni 'vatreni' osvojili su važna tri boda i izborili nokaut-fazu SP-a! Za vodstvo je zabio Petar Sučić, a onda Luckassen izjednačio da bi Nikola Vlašić postavio na konačnih 2-1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026