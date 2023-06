Modrić pri europskom vrhu: Ima 37 godina, a najviše igra! 'Kako je to moguće? Potpuno bizarno'

Konačno je završila duga i naporna nogometna sezona. Hrvatska je osvojila srebro na Final fouru Lige nacija u kojem su sudjelovale još reprezentacije Španjolske, Italije i Nizozemske.

Ostale europske reprezentacije igrale su treće i četvrto kolo kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2024., a Engleska je pobijedila Maltu s 4-0 i Sjevernu Makedoniju sa 7-0.

Izbornik Gareth Southgate zadovoljan je uspjehom 'tri lava', ali požalio se na raspored koji je prenatrpan utakmicama. Za primjer je iskoristio primjer kapetana 'vatrenih', Luke Modrića, koji je sa 37 godina odigrao više od 60 utakmica ove sezone.

- Uvijek kao primjer koristim Luku Modrića. Utakmica protiv Španjolske bila mu je 66. u sezoni, igrao je u devet različitih natjecanja: španjolski Superkup, europski Superkup, Svjetsko klupsko prvenstvo, La Liga, Liga prvaka, španjolski Kup, kvalifikacije za Euro, Svjetsko prvenstvo i Liga nacija - istaknuo je Southgate.

Modrić je zapravo pri samom europskom vrhu po broju odigranih utakmica prošle sezone. Na vrhu je Portugalac Bruno Fernandes, koji je za Manchester United i Portugal odigrao 70 utakmica. Modrić je izjednačen na četvrtom mjestu sa suigračima Eduardom Camavingom i Rodrygom te Rodrijem iz Manchester Cityja sa 66 utakmica.

Osim što je pri europskom vrhu, Modrić je odigrao najviše utakmica prošle sezone kada u obzir samo uzmemo hrvatske nogometaše.

Izbornik Engleske ima veliko poštovanje prema Modriću, a osim Southgatea, na zahtjevan kalendar žalio se i Pep Guardiola, kao i Jurgen Klopp.

- Osim toga, igrao je još i prijateljsku utakmicu protiv Saudijske Arabije uoči SP-a. On ima 37 godina i ja imam ogromno poštovanje prema njemu. Međutim, kako možemo imati igrača koji igra devet natjecanja u godini dana?! To je potpuno bizarno. Svi moramo razgovarati o kalendaru, UEFA i FIFA moraju biti uključene u to. - poručio je Southgate.