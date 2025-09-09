Obavijesti

SRETAN ROĐENDAN, LEGENDO

Modrić sa suigračima proslavio 40. rođendan! HNS mu priredio iznenađenje u svlačionici...

Piše Zdravko Barišić,
Nogometaši Hrvatske slave pobjedu 4:0 nad Crnom Gorom | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Luka Modrić je u ponedjeljak navečer odigrao 190. utakmicu za Hrvatsku u uvjerljivoj pobjedi protiv Crne Gore (4-0) u 4. kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo pa proslavio 40. rođendan

Klasa je vječna, čuli smo mnogo puta. Ali vječni su samo rijetki, probrani dijamanti čiji sjaj ne blijedi. Gledajući iz nogometne perspektive, to su one legende u čijim očima se plamen nikada ne gasi. Skromni i svoji, ali borbeni i neustrašivi, koji uvijek žude za većim i boljim. Taj plamen. Današnjih primjera je vrlo malo, ali jedan rijedak primjerak kovao se u Hrvatskoj. I ta magija još traje...

Luka Modrić je u ponedjeljak navečer odigrao 190. utakmicu za Hrvatsku u uvjerljivoj pobjedi protiv Crne Gore (4-0) u 4. kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Bilo je to u njegovom stilu, dirigirao je našom igrom i posipao magiju terenom pa doživio gromoglasne ovacije kada je izašao u 82. minuti. I nije to bio kraj, cijeli stadion pjevao mu je 'sretan ti rođendan' na kraju utakmice.

Nogometaši Hrvatske slave pobjedu 4:0 nad Crnom Gorom | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Bila je to možda i posljednja njegova utakmica na Maksimiru koji bi sljedeće godine trebao ići u obnovu. Bilo ih je dosta koje su mu ostale u pamćenju, ali i ova će dobiti posebno mjesto. Luka je danas napunio 40 godina, a rođendan je proslavio u svlačionici. 

HNS mu je priredio iznenađenje nakon utakmice. Donijeli su tortu u svlačionicu i vjerujemo, još jednom, svi mu zapjevali rođendansku pjesmu. Na slavlju je bio i predsjednik HNS-a Marijan Kustić, izbornik Zlatko Dalić, stožer, osoblje, djelatnici saveza i svi suigrači. Nitko nije htio propustiti ovaj trenutak, vjerojatno i posljednji rođendan naše legende u krugu reprezentacije.

Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Povod je bio više nego dobar za opustiti se i malo profeštati u svlačionici. A onda zaputiti se u nove klupske izazove i iščekivati novo okupljanje reprezentacije koje je zakazano za mjesec dana. 

