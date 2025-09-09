Modrić sa suigračima proslavio 40. rođendan! HNS mu priredio iznenađenje u svlačionici...

Klasa je vječna, čuli smo mnogo puta. Ali vječni su samo rijetki, probrani dijamanti čiji sjaj ne blijedi. Gledajući iz nogometne perspektive, to su one legende u čijim očima se plamen nikada ne gasi. Skromni i svoji, ali borbeni i neustrašivi, koji uvijek žude za većim i boljim. Taj plamen. Današnjih primjera je vrlo malo, ali jedan rijedak primjerak kovao se u Hrvatskoj. I ta magija još traje...

Pokretanje videa... 05:26 Baturina i Fruk nakon Farskih Otoka | Video: HNS

Luka Modrić je u ponedjeljak navečer odigrao 190. utakmicu za Hrvatsku u uvjerljivoj pobjedi protiv Crne Gore (4-0) u 4. kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Bilo je to u njegovom stilu, dirigirao je našom igrom i posipao magiju terenom pa doživio gromoglasne ovacije kada je izašao u 82. minuti. I nije to bio kraj, cijeli stadion pjevao mu je 'sretan ti rođendan' na kraju utakmice.

Nogometaši Hrvatske slave pobjedu 4:0 nad Crnom Gorom | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Bila je to možda i posljednja njegova utakmica na Maksimiru koji bi sljedeće godine trebao ići u obnovu. Bilo ih je dosta koje su mu ostale u pamćenju, ali i ova će dobiti posebno mjesto. Luka je danas napunio 40 godina, a rođendan je proslavio u svlačionici.

HNS mu je priredio iznenađenje nakon utakmice. Donijeli su tortu u svlačionicu i vjerujemo, još jednom, svi mu zapjevali rođendansku pjesmu. Na slavlju je bio i predsjednik HNS-a Marijan Kustić, izbornik Zlatko Dalić, stožer, osoblje, djelatnici saveza i svi suigrači. Nitko nije htio propustiti ovaj trenutak, vjerojatno i posljednji rođendan naše legende u krugu reprezentacije.

Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Povod je bio više nego dobar za opustiti se i malo profeštati u svlačionici. A onda zaputiti se u nove klupske izazove i iščekivati novo okupljanje reprezentacije koje je zakazano za mjesec dana.