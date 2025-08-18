Modrić se obratio navijačima Milana nakon službenog debija

Nakon trinaest slavnih godina u Real Madridu, Luka Modrić (39) okrenuo je novu stranicu u svojoj briljantnoj karijeri, a svojim prvim nastupom za Milan već je osvojio srca navijača. Samo dan nakon debija, hrvatski kapetan podijelio je svoje osjećaje s pratiteljima na Instagramu.

Modrić je izazvao erupciju oduševljenja kada je odjenuo legendarni crveno-crni dres Milana. Nasmijano je pozdravljao publiku tijekom zagrijavanja, ali je ostao koncentriran tijekom akcije na terenu. U opisu je na talijanskom jeziku zahvalio navijačima na nevjerojatnom dočeku koji su mu priredili.

- Moj novi dom! Od srca hvala svim milanistima na prekrasnoj dobrodošlici i ljubavi koju ste mi jučer iskazali na San Siru. Vidimo se u subotu - napisao je Modrić i najavio prvo kolo Serie A protiv Cremonesea (subota, 20.45 sati).

Modrić je u nedjelju službeno debitirao za "rossonere" u utakmici Coppa Italia protiv Barija, koju je Milan dobio s 2-0. Iako je ušao kao zamjena u 66. minuti, cijeli stadion ga je dočekao gromoglasnim ovacijama, a Luka je odmah pokazao svoju prepoznatljivu klasu i kontrolu na terenu.

Foto: Daniele Mascolo

Njegov dolazak u talijanskog velikana nakon odlaska iz Real Madrida u srpnju bio je jedan od najzvučnijih transfera ljeta, a čini se da se hrvatski maestro već savršeno uklopio u novu sredinu.

Reakcije na objavu bile su jednako impresivne. Obožavatelji su ga u komentarima obasuli pohvalama, a poruke poput "Grande", "Legendo" i "GOAT" samo su potvrdile koliko je Modrić cijenjen u svijetu nogometa. Osim klupskih obaveza, uskoro ga očekuju i novi izazovi s hrvatskom reprezentacijom u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026., gdje se nada ponovno povesti "vatrene" kao kapetan.