Lukina 'vanjska' još nije pronašla Franka, ali sigurni smo da hoće. Pretpoziv je velika stvar. Svi u obitelji smo sretni i ponosni, rekao je Fabio, mlađi brat ponajboljeg strijelca na svijetu, Hrvata Franka Kovačevića
ANEGDOTA IZ DJETINJSTVA: PLUS+
Modrić se prije 20 godina ustao i fotografirao s nama. Moj brat sad je na korak do 'vatrenih'
Čitanje članka: 3 min
Većini je napadača sjajna sezona kada zabiju više od 20 golova. Kraj je listopada, a nogometaš Celja, Hrvat Franko Kovačević (26), već je ispunio tu kvotu i nametnuo se kao jedan od najboljih strijelaca... Na svijetu! Bivši nogometaš Rijeke i Hajduka ulovio je nevjerojatnu formu ove sezone i zasluženo je dobio pretpoziv Zlatka Dalića za utakmice protiv Farskih Otoka i Crne Gore u studenom u kvalifikacijama za nadolazeće Svjetsko prvenstvo 2026. godine u Kanadi, Meksiku i SAD-u.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku