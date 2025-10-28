Obavijesti

ANEGDOTA IZ DJETINJSTVA: PLUS+

Modrić se prije 20 godina ustao i fotografirao s nama. Moj brat sad je na korak do 'vatrenih'

Piše Luka Tunjić,
Modrić se prije 20 godina ustao i fotografirao s nama. Moj brat sad je na korak do 'vatrenih'
Lukina 'vanjska' još nije pronašla Franka, ali sigurni smo da hoće. Pretpoziv je velika stvar. Svi u obitelji smo sretni i ponosni, rekao je Fabio, mlađi brat ponajboljeg strijelca na svijetu, Hrvata Franka Kovačevića

Većini je napadača sjajna sezona kada zabiju više od 20 golova. Kraj je listopada, a nogometaš Celja, Hrvat Franko Kovačević (26), već je ispunio tu kvotu i nametnuo se kao jedan od najboljih strijelaca... Na svijetu! Bivši nogometaš Rijeke i Hajduka ulovio je nevjerojatnu formu ove sezone i zasluženo je dobio pretpoziv Zlatka Dalića za utakmice protiv Farskih Otoka i Crne Gore u studenom u kvalifikacijama za nadolazeće Svjetsko prvenstvo 2026. godine u Kanadi, Meksiku i SAD-u.

