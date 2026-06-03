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Modrić se vraća u Real? Perez ga vidi u potpuno novoj ulozi

Piše Domagoj Vugrinović,
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Modrić se vraća u Real? Perez ga vidi u potpuno novoj ulozi
Foto: Lee Smith/REUTERS

Modrić i Kroos ne bi, prema Perezovoj zamisli, radili samo s prvom momčadi. Trebali bi sudjelovati i u procjeni dolazaka i odlazaka igrača te pomagati sportskom sektoru u odabiru profila nogometaša

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Florentino Perez priprema povratak Luke Modrića i Tonija Kroosa u Real Madrid, ali ne u igračkim ulogama. Prema informacijama iz Španjolske, dugogodišnji predsjednik "kraljevskog kluba" želi ih uključiti u sportski sektor nakon predsjedničkih izbora, na kojima očekuje novu pobjedu. Real prolazi kroz turbulentno razdoblje i dvije sezone nije osvojio trofej. Perez zato želi promijeniti način rada oko prve momčadi i vratiti ljude koji dobro poznaju klupsku kulturu, svlačionicu i pritisak koji nosi igranje na Santiago Bernabeuu.

Modrića u Madridu vide kao čovjeka koji savršeno razumije Realov mentalitet. Hrvatski kapetan godinama je bio jedan od vođa momčadi i ima velik autoritet kod mladih igrača, ali i kod najvećih zvijezda. Zbog toga mu Perez, prema španjolskim medijima, želi dati ulogu blisku prvoj momčadi, stručnom stožeru i svlačionici.

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Njegov bi zadatak bio pomagati igračima u prilagodbi na klub, smirivati atmosferu u osjetljivim trenucima i biti veza između svlačionice i sportskog sektora. U Realu vjeruju da bi Modrićevo iskustvo moglo biti posebno važno za novu generaciju igrača, osobito u utakmicama velikog pritiska u Ligi prvaka i La Ligi.

Kroos bi trebao dobiti drukčiju, ali također važnu ulogu. Nijemca se povezuje s ulaskom u stručni stožer Josea Mourinha, a u klubu ga vide i kao čovjeka koji može pomoći u skautingu, sportskom planiranju i stvaranju dugoročne strategije. Njegova taktička inteligencija i mirnoća, koje su ga krasile tijekom igračke karijere, u Madridu smatraju velikim adutom.

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Foto: Bernd Thissen/DPA

Modrić i Kroos ne bi, prema Perezovoj zamisli, radili samo s prvom momčadi. Trebali bi sudjelovati i u procjeni dolazaka i odlazaka igrača te pomagati sportskom sektoru u odabiru profila nogometaša koji razumiju što znači igrati za Real Madrid.

Povratak dvojice velikana imao bi i snažnu simboličnu vrijednost. Modrić i Kroos obilježili su jedno od najuspješnijih razdoblja u povijesti kluba i bili ključni dio momčadi koja je godinama dominirala Europom. Perez zato vjeruje da bi njihov povratak pomogao Realu da zadrži pobjednički mentalitet i lakše izgradi novu eru.

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