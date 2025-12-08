Modrićev masterclass protiv Torina zaludio je Talijane! 'Da njega nije, Milan ne bi bio prvi'

Nevjerojatna večer u Torinu! Milan je u 14. kolu Serie A gubio 2-0 od Torina, ali je na krilima čudesnog preokreta stigao do pobjede 3-2 i tako se vratio na vrh ljestvice, bodovno izjednačen s Napolijem. Iako je junak s dva gola bio Amerikanac Christian Pulisic, talijanski mediji i legende kluba složni su u jednom: mozak operacije i čovjek koji je donio mirnoću za preokret bio je neuništivi hrvatski kapetan, Luka Modrić.

"Rossoneri" su proživljavali pravu noćnu moru na početku susreta. Već u 10. minuti, nakon igranja rukom Tomorija, sudac Chiffi pokazao je na bijelu točku. Siguran izvođač bio je drugi Hrvat na terenu, Nikola Vlašić, koji je svladao Maignana za vodstvo Torina. Samo sedam minuta kasnije, šok za Milan bio je još veći. Nakon izgubljene lopte Nkunkua, sijevnula je kontra domaćih koju je preciznim udarcem završio Duvan Zapata. Kolumbijac je tako prekinuo post dug 429 dana i činilo se da momčad Maxa Allegrija, koji je utakmicu zbog suspenzije pratio s tribina, čeka siguran poraz.

Čudesan preokret 'rossonera' u režiji maestra

No, Milan u svojim redovima ima igrače koji ne priznaju poraz. U 24. minuti, Adrien Rabiot je fantastičnim udarcem s gotovo 30 metara zabio svoj prvi gol u dresu Milana i vratio nadu. Bio je to potez koji je probudio goste, no na odmor se otišlo s vodstvom Torina 2-1. Dodatni udarac za Milan bila je i ozljeda Rafaela Leãa, koji je zbog problema s aduktorom morao napustiti igru već u 31. minuti.

A onda je u drugom poluvremenu na scenu stupio čovjek s klupe. Christian Pulisic, koji je zbog visoke temperature do jučer bio upitan za nastup i tek se poslijepodne priključio momčadi, ušao je u igru u 66. minuti. Već u prvom dodiru s loptom, u 67. minuti, Amerikanac je zabio za izjednačenje 2-2. Deset minuta kasnije, Pulisic je ponovno bio na pravom mjestu i svojim drugim golom kompletirao nevjerojatan preokret za konačnih 3-2.

Dirigent iz sjene: 'Bez njega Milan ne bi bio prvi'

Iako su Rabiot i Pulisic bili strijelci, talijanska sportska javnost, od Gazzette dello Sport do Sky Sporta, ističe Luku Modrića kao ključnog čovjeka. U utakmici punoj preokreta i visokog tempa, 40-godišnji Hrvat bio je oaza mira i sigurnosti u veznom redu.

Njegova statistika to najbolje potvrđuje. Prema podacima Sofascorea, zaradio je visoku ocjenu 7.4. Imao je najviše dodira s loptom na cijeloj utakmici (101) i najviše točnih dodavanja (78), uz nestvarnu preciznost od 94 posto. Poslao je devet dugih lopti, od kojih je sedam pronašlo svoju metu. Bio je to istinski masterclass distribucije i kontrole igre. Talijanski komentatori opisali su ga kao "čovjeka koji dirigira igrom" i "daje Milanu presudnu mirnoću", zaključivši kako bez njega Milan vjerojatno ne bi bio na vrhu Serie A.

Legenda Milana: 'Luka je kao Pirlo'

Pohvale ne stižu samo od novinara, već i od klupskih ikona. Demetrio Albertini, legendarni veznjak "rossonera", nedavno je usporedio Modrićev utjecaj s onim koji je imao Andrea Pirlo.

- Pararela između njih dvojice stoji. Obojica su bivše polušpice koje su se tijekom karijere povukle dublje kako bi stavile svoju kvalitetu u službu momčadi. Modrić je donio mirnoću i samopouzdanje grupi. Samo veliki prvak koji igra na toj poziciji uspijeva učiniti suigrače boljima nego što jesu. S Lukom je sve jednostavnije - rekao je Albertini.

Sam Luka Modrić nedavno je u intervjuu objasnio zašto je izabrao baš Milan nakon odlaska iz Real Madrida.

- Oduvijek sam volio Milan i odrastao sam uz talijanski nogomet. Kad se pojavila opcija Milana, za mene je to bila prava stvar. Nakon Reala, gdje god da odete, to je stepenica niže. Nema sumnje u to. Ali mislim da sam došao u klub koji je po ugledu i povijesti vrlo blizu Real Madridu. To je najidealnija situacija koja mi se mogla dogoditi - izjavio je Modrić.

Ovom pobjedom Milan je potvrdio da je jedan od glavnih kandidat za naslov prvaka. I dok mlađi igrači poput Pulišića donose bljeskove i golove, temelje uspjeha postavlja tihi maestro iz Zadra, koji i u 41. godini života igra nogomet na razini kojoj se divi cijeli svijet.