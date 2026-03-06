Ibon Labaien Soto nikad nije samostalno vodio seniorsku momčad. Gonzalo Garcia zaradio je crveni karton na Rujevici, ali ipak neće propustiti derbi
Tko je Ibon Soto? Garcijin prvi pomoćnik radio je i u Atleticu
Hajduku je u najvećoj utakmici prijetila suspenzija glavnog trenera. Gonzalo Garcia dobio je crveni karton u završnici utakmice četvrtfinala Kupa protiv Rijeke (poraz 3-2) na Rujevici, sudac Patrik Kolarić poslao ga je ranije u svlačionicu.
Garcia je dobio samo novčanu kaznu od 400 eura, ne i zabrana vođenja iduće utakmice ili nekoliko njih. Njegov je prvi pomoćnik Ibon Labaien Soto (36), Španjolac koji s njim radi još od portugalske Arouce sredinom 2024. Zajedno su radili i prošle sezone u Istri 1961, što je ujedno bio i njihov prvi zajednički angažman u Hrvatskoj.
Prethodno je Soto u kineskom Guangzhouu vodio mladu momčad pa asistirao glavnom treneru u španjolskom niželigašu Logronesu. U najvećem klubu u kojem je dosad radio, Atletico Madridu, obnašao je dužnost videoanalitičara. Soto se u karijeri specijalizirao za asistenciju i analitički rad, a samostalno seniorsko iskustvo vođenja momčadi do sada nije imao. U nedjelju na Poljudu (15 sati, MAXSport 1) s Garcijom ipak na klupi mora biti spreman za najveći ispit koji bi mogao odlučiti i prvenstvo.
