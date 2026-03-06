Tko je Ibon Soto? Garcijin prvi pomoćnik radio je i u Atleticu

Hajduku je u najvećoj utakmici prijetila suspenzija glavnog trenera. Gonzalo Garcia dobio je crveni karton u završnici utakmice četvrtfinala Kupa protiv Rijeke (poraz 3-2) na Rujevici, sudac Patrik Kolarić poslao ga je ranije u svlačionicu.

Garcia je dobio samo novčanu kaznu od 400 eura, ne i zabrana vođenja iduće utakmice ili nekoliko njih. Njegov je prvi pomoćnik Ibon Labaien Soto (36), Španjolac koji s njim radi još od portugalske Arouce sredinom 2024. Zajedno su radili i prošle sezone u Istri 1961, što je ujedno bio i njihov prvi zajednički angažman u Hrvatskoj.

Prethodno je Soto u kineskom Guangzhouu vodio mladu momčad pa asistirao glavnom treneru u španjolskom niželigašu Logronesu. U najvećem klubu u kojem je dosad radio, Atletico Madridu, obnašao je dužnost videoanalitičara. Soto se u karijeri specijalizirao za asistenciju i analitički rad, a samostalno seniorsko iskustvo vođenja momčadi do sada nije imao. U nedjelju na Poljudu (15 sati, MAXSport 1) s Garcijom ipak na klupi mora biti spreman za najveći ispit koji bi mogao odlučiti i prvenstvo.