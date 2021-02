KISS. Odnosno - "Keep it simple, stupid". Bila je to jedna od prvih lekcija koje smo naučili o novinarstvu slučajno naletjevši na to u knjizi nedavno preminulog Larry Kinga.

Ne vrijedi to samo za novinarstvo. Stvari su vrlo često jako jednostavne i treba se samo držati pravila, koji god posao radio - pa makar bio i nogometni sudac - i vrlo vjerojatno bit ćeš OK. Neki su od vas super talentirani za posao koji rade, neki prosječni, neki rade samo zato da dobiju plaću, ali jednako za sve vrijedi taj KISS.

Ova sezona Hrvatskog nogometnog prvenstva otkrila je da ljudi u crnom ne samo da nikad nisu čuli za "Keep it simple, stupid", nego čine baš obrnuto. Beskrajno kompliciraju. Upropašteno je xy utakmica ove sezone koje su zapravo bile "prave prvenstvene", pune tempa, dinamike, preokreta. Sve što su suci trebali bilo je suditi jednostavno: ono što vidiš i u što si siguran, to jest prekršaj, gol, kazneni udarac ili crveni karton. Ako imalo dvojiš ili nisi siguran, tu je onda VAR. Ali...

Na papiru je to jednostavno, međutim u praksi, u HNL-u, događa se da video sudac na nevjerojatan način krivo registrira igrača koji je zabio gol, a strijelac je zapravo netko potpuno drugi, pa se samim time postavlja logično pitanje - koga će nam uopće vraga taj VAR?

Protiviti se video materijalu kao dokazu, je li nešto ovako ili onako, ćorav je posao. Video se koristi praktički u svim sportovima i nogomet ne može biti nikakva iznimka. Pa ni hrvatski nogomet.

Hrvati su, toga smo valjda svjesni, opsjednuti suđenjem. Kad izgubimo od Francuza ono finale rukometnog prvenstva 2009. na domaćem terenu s Ivanom Balićem i Nikolom Karabatićem, krivi su nam, a tko bi drugi bio, danski suci. Kad smo gubili košarku zbog jednog nedosuđenog prekršaja protiv Španjolske na Europskom prvenstvu u Beogradu dobro smo zapamtili ime Luigija Lamonice. Dinamo još pamti, kako ga je Mamić tada javno nazvao, "austrijskog zločinca" Stuchlika, a Ćiro Blažević i danas će izustiti psovku spomenete li mu prezime Sundell.

Tako je i Hrvatska nogometna liga već godinama talac te priče o ljudima u crnom. Nakon svakog vikenda, praktički svakog kola i maltene svakog gola, netko se buni. Godinama je to Hajduk, koji sada mudro šuti. A godinama je, pak, mudro šutio Dinamo, koji je sad predvodio "sječu glava" sudačkih šefova i degradaciju nekoliko sudaca koji su bili označavani super perspektivnima. Tko bi gore, sad je dolje...

Imamo, dakle, danas taj derbi Dinamo - Osijek u 17.30 sati na Maksimiru. Sudi Ivan Bebek. I nadamo se, stvarno se nadamo da nakon utakmice na naslovnicama neće biti ljudi u crnom. Dinamo i Osijek, tablica kaže, imaju po 45 bodova svaki. U Maksimir dolazi Nenad Bjelica i dobar dio Dinamovih navijača, da ih smije biti na tribinama, u to budite sigurni - dočekao bi ga pljeskom. Pamte ljudi što je napravio s 'modrima', pod njegovim vodstvom gledali smo najbolji Dinamo posljednjih godina i bit će intrigantno, neizvjesno, zanimljivo vidjeti može li s Osijekom odnijeti naslov prvaka Dinamu ispred nosa.

Nakon ove utakmice, voljeli bismo pisati o lucidnom Lovri Majeru kao budućem velikom igraču Dinama, Osijekovu Ivušiću kao vjerojatno najpodcjenjenijem hrvatskom golmanu, o 'matadoru' Mierezu kao šprici, injekciji koja je ubrizgala nevjerojatnu energiju Osijeku i dovela ga u borbu za naslov s Dinamom. Voljeli bismo pisati o nogometnom boemu Petru Bočkaju i njegovu beskrajnom nogometnom talentu. O tome kako ga je gemišt ili dva - ili nekoliko tisuća njih - dijelio od Chelseaja, Reala ili možda Celtica. Ali ni njemu onaj vrag iznutra nije dao da se drži savjeta s početka teksta. "Keep it simple, stupid", Pero Bombardero, i bit ćeš svjetska klasa.

Dobra stvar je, međutim, što za početi stvari raditi jednostavno nikad nije kasno. Dobra je to vijest i za Ivana Bebeka. Jest, imao je svojih beskrajno kompliciranih, loših odluka u karijeri i više nego dovoljno - pitajte samo navijače Hajduka ili Fenerbahcea. No nadamo se, zaista želimo vjerovati u to da je danas u 17.30 vrijeme za jednu pravu, vrhunsku sudačku partiju iskusnog suca, bez poteza viška. Neka sudi jednostavno. Rekosmo, ono što vidi, a za ono što ne vidi - tu je VAR.

I onda možemo reći - imamo derbi!

