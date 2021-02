Dvije momčadi ove sezone igraju nogomet vrijedan titule prvaka HNL-a - Osijek i Dinamo. I ako će se utrka do kraja voditi između samo dva kluba onda su i jedni i drugi zaslužili da bitka bude baš između njih.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako Bjelica i Osječani slave

Uz pošteno suđenje i, nadamo se, nadigravanje do samoga kraja svi poklonici HNL-a potajno priželjkuju neizvjesnu borbu do same završnice prvenstva. Pa neka odlučuju bod ili dva jer ova sezona je zaista jedna od najboljih otkako je HNL-a.

I kao takva zaslužuje kvalitetan epilog. A puno odgovora dat će derbi koji je pred nama danas od 17.30 sati. Dinamo dočekuje Osijek na Maksimiru, Zoran Mamić protiv Nenada Bjelice kojeg je i naslijedio na klupi 'modrih' u utakmici u koju obje momčadi ulaze s identičnim brojem bodova (45).

Bit će do 94. međusobni ogled u HNL-u, a statistika je debelo na strani Dinama. 'Modri' do sada imaju 62 pobjede, 'bijelo-plavi' 10, dok je 23 dvoboja završilo bez pobjednika. No, rijetko su u povijesti njihovih susreta ulozi bili ovako visoki, Dinamo i Osijek danas se bore za naslov prvaka.

Tko god da pobijedi u današnjem derbiju napravit će značajan iskorak prema tituli prvaka, a obje momčadi htjet će sva tri boda. Animozitet koji se stvorio u posljednje vrijeme jednostavno ne bi trebao dozvoliti da utakmica završi bez pobjednika. Pogotovo poznavajući karaktere obojice trenera. Remi bi zadovoljio sve, no slađe bi bilo odnijeti pobjedu protiv najvećeg rivala ove sezone.

Pa Vas pitamo - što mislite tko će pobijediti u velikom derbiju?

Glasajte u anketi 24sata: