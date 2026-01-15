Moro i Bologna srušili Bradarića i Veronu u susretu s pet golova

U odgođenom susretu 16. kola talijanskog nogometnog prvenstva Bologna je na gostovanju pobijedila Veronu sa 3-2. Verona je povela u 13. minuti golom Gifta Orbana, no gosti su do kraja poluvremena okrenuli rezultat s tri gola, a strijelci su bili Riccardo Orsolini (21), Jens Odgaard (29) i Santiago Castro (44).

U drugom dijelu Verona je smanjila nakon autogola Rema Freulera u 72. minuti. Šest minuta kasnije Amin Sarr je mogao izjednačiti, no Federico Ravaglia je obranio.

Domagoj Bradarić je igrao cijeli susret za Veronu, dok je Nikola Moro za Bolognu igrao od 66. minute. Bologna je napredovala na osmo mjesto sa 30 bodova, dok je Verona na posljednjem, 20. mjestu sa 13 bodova.