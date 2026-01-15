Obavijesti

Sport

Komentari 0
ZAOSTALO KOLO

Moro i Bologna srušili Bradarića i Veronu u susretu s pet golova

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Moro i Bologna srušili Bradarića i Veronu u susretu s pet golova
Foto: Gianluca Ricci/IPA Sport / ipa-a

Nikola Moro je u igru za Bolognu ušao u 66. minuti, dok je Domagoj Bradarić odigrao cijeli susret za Veronu. Bologna je već u prvom dijelu imala prednost 3-1 i izdržala je do kraja

Admiral

U odgođenom susretu 16. kola talijanskog nogometnog prvenstva Bologna je na gostovanju pobijedila Veronu sa 3-2. Verona je povela u 13. minuti golom Gifta Orbana, no gosti su do kraja poluvremena okrenuli rezultat s tri gola, a strijelci su bili Riccardo Orsolini (21), Jens Odgaard (29) i Santiago Castro (44).

DOŠAO JE KRAJ VIDEO Emotivni oproštaj bivšeg dinamovca i talijanskog kluba: Stvari nisu išle kako smo željeli
VIDEO Emotivni oproštaj bivšeg dinamovca i talijanskog kluba: Stvari nisu išle kako smo željeli

U drugom dijelu Verona je smanjila nakon autogola Rema Freulera u 72. minuti. Šest minuta kasnije Amin Sarr je mogao izjednačiti, no Federico Ravaglia je obranio.

Domagoj Bradarić je igrao cijeli susret za Veronu, dok je Nikola Moro za Bolognu igrao od 66. minute. Bologna je napredovala na osmo mjesto sa 30 bodova, dok je Verona na posljednjem, 20. mjestu sa 13 bodova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Zoran Mamić u Sarajevo doveo igrača iz Solina, Rijeka dogovorila Peruanca...
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Zoran Mamić u Sarajevo doveo igrača iz Solina, Rijeka dogovorila Peruanca...

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Poznati termini nastavka HNL prvenstva! Evo kad su utakmice
SVE NA JEDNOM MJESTU

Poznati termini nastavka HNL prvenstva! Evo kad su utakmice

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Preminula mlada zagrebačka atletičarka. Prije samo nekoliko dana natjecala se u Sloveniji...
TUGA U ZAGREBU

Preminula mlada zagrebačka atletičarka. Prije samo nekoliko dana natjecala se u Sloveniji...

Borila se hrabro do samog kraja, i sigurni smo, s osmjehom. Iva nastavlja trčati nebeskim ravnicama i obarati rekorde s osmijehom. Sada znamo da je ona naša najveća podrška gore s visina, napisao je njezin klub

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026